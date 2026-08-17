Lífið

Galvaskt gelludjamm hjá Guggu og guggunum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Gugga í gúmmíbát fagnaði 23 ára afmæli sínu með stæl á næturklúbbnum Auto. Meðal gesta voru partýskvísurnar Unnur Borg og Guðný Björk.
Gugga í gúmmíbát fagnaði 23 ára afmæli sínu með stæl á næturklúbbnum Auto. Meðal gesta voru partýskvísurnar Unnur Borg og Guðný Björk. Rebekka Rut

„Ég bara elska að eiga afmæli og þetta var fullkomin helgi,“ segir fjölmiðlakonan og áhrifavaldurinn Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát. Hún varð 23 ára gömul í síðustu viku og fagnaði því með miklum stæl um helgina þegar hún hélt gellupartý á næturklúbbnum Auto.  

Margar af helstu stjörnum tónlistarbransans hérlendis tróðu upp og fjöldi fólks steig trylltan dans við grípandi tóna. Að sjálfsögðu var uppblásinn gúmmíbátur á svæðinu sem flaut á milli gesta. 

Gugga er gríðarlega mikil afmælisstelpa og fagnar með látum á ári hverju. 

„Það er nauðsynlegt að fagna þessu alltaf og maður á aldrei að vera leiður á afmælinu sínu,“ segir hún í samtali við blaðamann en hún naut tímamótanna í botn um helgina og byrjaði laugardaginn á skvísubröns á Edition-hótelinu þar sem hún gisti svo eftir teitið. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni sem ljósmyndarinn Rebekka Rut tók: 

Stjörnutvíeykið Bassi Maraj og Gugga í gúmmíbát.Rebekka Rut
Gugga var umkringd góðum vinum.Rebekka Rut
Næstum tilbúin.Rebekka Rut
Förðunarfræðingurinn Heiður Ósk sá um að mála Guggu.Rebekka Rut
Afmælisbarnið valdi rauðan gellukjól við hvíta hæla.Rebekka Rut
Allt að gerast!Rebekka Rut
Útvarpsstjarnan Jóna Margrét var í góðum fíling.Rebekka Rut
Michelin-þjónninn Aaron Soriano var meðal gesta.Rebekka Rut
Maron Birnir mætti á svæðið eftir að hafa hitað upp fyrir rapparann Swae Lee.Rebekka Rut
Alltaf stund fyrir sjálfu!Rebekka Rut
Poppstjarnan Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska, tróð upp.Rebekka Rut
Logi Snær þeytti skífum.Rebekka Rut
Jóhann Kristófer og Birnir voru í fíling.Rebekka Rut
Flóni, Joey Christ og Birnir tóku smellinn OMG.Rebekka Rut
Bestu vinir Guggu byrjuðu daginn á bröns með henni.Rebekka Rut
Ást á klúbbnum í forgrunni.Rebekka Rut
Ernest Brulinski glæsilegur.Rebekka Rut
Guggu-andlitin voru úti um allt.Rebekka Rut
Gugga poppaði kampavín og festi það auðvitað á filmu.Rebekka Rut
Ljósmyndarinn og kúltúrkveikjan Þóra Ólafs í góðum félagsskap. Rebekka Rut
Líf á klúbbnum.Rebekka Rut
Gugga 23!Rebekka Rut
Fólk var í dúndrandi gír á dansgólfinu.Rebekka Rut
Lana Björk Kristinsdóttir eigandi Kenzen var með glamúr-blævæng.Rebekka Rut
Aaron Soriano, Bassi Maraj, Gunnar Skírnir og Ernest ásamt öðrum ofurskvísum.Rebekka Rut
Matthildur, Birta og Guðný Björk hér með elegant gæja.Rebekka Rut
Flóni í sjokki.Rebekka Rut
Unnur Borg til vinstri sendi nýverið frá sér sumarsmellinn Barnsfaðir.Rebekka Rut
Skvísulæti!Rebekka Rut
Gúmmíbáturinn er orðinn hálfgert vörumerki fyrir Guggu.Rebekka Rut
Gúmmíbátur upp í loft.Rebekka Rut
Birnir tók nokkra smelli.Rebekka Rut
Bleikar bombur.Rebekka Rut
Aaron og Sóley skvísur.Rebekka Rut
Bassi Maraj var í fíling.Rebekka Rut
Strákar í stuði.Rebekka Rut
Útvarpsmaðurinn Guðjón Smári og leikkonan Birna Rún voru með Guggu-grímu.Rebekka Rut
Samkvæmislífið Tímamót


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