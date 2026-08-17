Galvaskt gelludjamm hjá Guggu og guggunum

„Ég bara elska að eiga afmæli og þetta var fullkomin helgi,“ segir fjölmiðlakonan og áhrifavaldurinn Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát. Hún varð 23 ára gömul í síðustu viku og fagnaði því með miklum stæl um helgina þegar hún hélt gellupartý á næturklúbbnum Auto.
Margar af helstu stjörnum tónlistarbransans hérlendis tróðu upp og fjöldi fólks steig trylltan dans við grípandi tóna. Að sjálfsögðu var uppblásinn gúmmíbátur á svæðinu sem flaut á milli gesta.
Gugga er gríðarlega mikil afmælisstelpa og fagnar með látum á ári hverju.
„Það er nauðsynlegt að fagna þessu alltaf og maður á aldrei að vera leiður á afmælinu sínu,“ segir hún í samtali við blaðamann en hún naut tímamótanna í botn um helgina og byrjaði laugardaginn á skvísubröns á Edition-hótelinu þar sem hún gisti svo eftir teitið.
Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni sem ljósmyndarinn Rebekka Rut tók: