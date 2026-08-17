Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum í Birmingham í Englandi er nú að baki þar sem hægt var að fylgjast með fremsta frjálsíþróttafólk Evrópu etja kappi um verðlaun.
Íslensku keppendurnir stóðu sig vel og setti Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem fyrr sterkan svip á útsendingarnar með lýsingum sínum.
En hvað veistu um frjálsar íþróttir?
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Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu kvissið um frjálsar íþróttir að neðan!
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