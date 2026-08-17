Nicole er fyrir norðan

Síðustu daga og vikur hafa fjölmargar stórstjörnur lagt leið sína til landsins en meðal þeirra er ástralsk-bandaríska leikkonan Nicole Kidman. Hún er stödd í sólinni á Akureyri ef marka má Instagram-færslu í hringrás hennar.
Meðal þeirra sem hafa verið á landinu síðustu daga eru leikarinn Jason Bateman, sem snæddi á Horninu ásamt dóttur sinni, írski söngvarinn Hozier, sem skemmti sér á almyrkvahátíð í Austurbæjarbíói og leikkonurnar Hunter Schafer og Alexia Demie sem eru þekktar fyrir leik sinn í þáttunum Euphoria úr smiðju HBO.
Í færslunni sem Kidman birti á sjöunda tímanum í dag segir: „Með kærleikskveðju frá Íslandi“ eða á ensku „With love, from Iceland“.
Hún bætir einnig við myllumerkinu #ritzcarlton en merkir svo staðsetningu myndarinnar svo það sé greinilegt að hún sé að njóta góða veðursins á Akureyri.
Leikkonan hefur tekið að sér fjöldann allan af fjölbreyttum hutverkum og má þar meðal annars nefna Satine í kvikmyndinni „Moulin Rouge“, Gillian Owens í kvikmyndinni „Practial Magic“, Celeste Wright í þáttunum „Big Little Lies“ og Romy Mathis í kvikmyndinni „Babygirl“.
Hún opnaði sig á dögunum í viðtali en segir þar síðasta ár lífs síns hafa verið erfitt en hún skildi við kántrístjörnuna Keith Urban í september síðastliðnum. Það hafi engu breytt að hafa skilið einu sinni áður og upplifunin væri alveg jafn ný fyrir henni. Hún giftist Tom Cruise þegar hún var 23 ára gömul og man varla hvernig lífið var fyrir frægðina.
Leikkonan Nicole Kidman segir síðasta ár lífs síns hafa verið erfitt en hún skildi við kántrístjörnuna Keith Urban í september síðastliðnum. Það hafi engu breytt að hafa skilið einu sinni áður og upplifunin væri alveg jafn ný fyrir henni. Hún giftist Tom Cruise þegar hún var 23 ára gömul og man varla hvernig lífið var fyrir frægðina.
Fréttir af skilnaði Hollywood-stjörnunnar Nicole Kidman og kántrísöngvarans Keith Urban skóku heiminn í fyrradag og eru fjölmiðlar farnir að rýna í kaupmála hjónanna. Sérstök kókaínklásúla hefur vakið athygli og gæti tryggt Urban rúmlega 1,3 milljarða króna.
Kántrísöngvarinn Keith Urban er sagður þegar kominn með nýja kærustu en eiginkona hans, Nicole Kidman, sótti um skilnað í vikunni eftir nítján ára hjónaband. Kærastan ku vera yngri kona úr kantrísenunni og hefur nafn gítarleikarans Maggie Baugh verið nefnt í því samhengi.