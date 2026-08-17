Ástin var svo sannarlega í loftinu um helgina þegar Bryndís Thelma Jónasdóttir, vörumerkjastjóri Pepsi, og Davíð Antonsson Crivello, trommari Kaleo, giftu sig. Brúðkaupið var stjörnum prýtt og hið allra glæsilegasta.
Bryndís Thelma er fædd árið 1994 og Davíð 1990 en þau hafa verið par í þó nokkur ár og trúlofuðu sig í mars árið 2024.
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A post shared by Bryndís Thelma (@brrrrrryndis)
Hjónin giftu sig í Hallgrímskirkju og séra Guðni Már Harðarson gaf þau saman. Eftir athöfn gengu brúðhjónin ásamt gestum niður Skólavörðustíg við fjöruga tóna lúðrasveitar en á miðri leið hoppuðu þau upp vínrauðan og elegant fornbíl.
Fordrykkur var haldinn í sólinni á Petersen-svítunni og veislan fór svo fram í sama húsi í glæsilegum sal í Gamla bíói þar sem gestum var boðið í sannkallaða tónlistarveislu.
Kaleo steig að sjálfsögðu á stokk og sömuleiðis söng ofurparið Karítas Óðinsdóttir og Ásgeir Trausti töfrandi tóna við fyrsta dansinn.
Bryndís Thelma klæddist stílhreinum og stórglæsilegum hvítum síðum og ermalausum kjól við einstaklega fallegt bróderað slör en Davíð var í svörtum jakkfötum frá Armani við hvíta blúnduskyrtu.