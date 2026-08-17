Lögreglufulltrúar í Greenville í Suður-Karólínufylki í Bandaríkjunum voru sendir að fjölbýlishúsi þar sem leikkonan Hayden Panettiere dvaldi í gær eftir að þeim barst tilkynning um meðvitundarlausa konu. Ekki liggur fyrir hvað dró hina 36 ára gömlu Panettiere til dauða en það virðist á öllu sem andlátið hafi ekki borið að með saknæmum hætti. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.
Þetta er meðal þess sem erlendir miðlar greina frá en í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) segir einnig að það hafi verið kunningi eða vinur leikkonunnar sem hringdi eftir aðstoð klukkan 13:51 á staðartíma.
Í tilkynningu frá lögreglunni á svæðinu er greint frá því að viðbragðsaðilar hafi hafið endurlífgun en án árangurs og Panettiere hafi verið úrskurðuð látin á vettvangi. Þá hefur komið fram að hún hafi verið í hjartastoppi þegar þá bar að garði.
Málið sé í rannsókn hjá embættinu í samvinnu við dánardómstjóra Greenville-sýslu. Frumrannsókn og krufning hafi ekki leitt í ljós nein merki um saknæmt athæfi eða þá vísbendingar þess efnis að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Að svo stöddu yrðu engar frekari upplýsingar tiltækar.
Leikkonan, sem hefði fagnað 37 ára afmælinu sínu á föstudaginn, 21. ágúst, átti dótturina Kayu með Wladimir Klitschko árið 2014. Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma en það vakti athygli þegar þau hættu saman árið 2018 að leikkonan veitti Klitschko fullt forræði.
Leikkonan Hayden Panettiere er látin, 36 ára að aldri, en hún var sannkölluð barnastjarna. Panettiere byrjaði að leika í auglýsingum aðeins ellefu mánaða gömul, sjónvarpsþáttum fjögurra ára og kvikmyndum níu ára. Leiklistarferill hennar spannaði því rúm þrjátíu ár og nánast alla hennar ævi. Vísir hefur tekið saman tíu bestu hlutverk hennar.
Leikkonan Hayden Panettiere er látin. Hún var 36 ára gömul. Panettiere var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndirnar Scream 4 og Scream 6.