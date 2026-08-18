Frank Beard er látinn 77 ára að aldri

Frank Beard, trommari bandarísku rokkhljómsveitarinnar ZZ Top til fimmtíu og sex ára, er látinn, sjötíu og sjö ára að aldri. Hann lést á líknardeild á búgarði sínum í Richmond í Texas-fylki í Bandaríkjunum umvafinn fjölskyldu sinni og ástvinum. Þrátt fyrir að hafa ekki verið í hljómsveitinni frá því að hún var stofnuð spilaði Beard inn á allar fimmtán plötur hennar.
Kemur þetta fram í fjöldamörgum erlendum miðlum en bandaríski miðillinn Variety greinir frá því að í yfirlýsingu hafi Billy Gibbons, einn stofnmeðlimur hljómsveitarinnar ZZ top, tilkynnt um andlátið.
„Í dag höfum við Elwood [gítarleikari hljómsveitarinnar frá árinu 2021 og vinur Beard] misst góðan vin og samstarfsmann og heimurinn einn af frumlegustu trommurum sem uppi hafa verið og sannan son Texas. Einkennandi taktur hans var lykillinn að því að halda ZZ á toppnum. Hljómsveitin, sem hann var hluti af í sex áratugi, mun halda áfram eins og hann hefði óskað.“
Í síðustu viku aflýsti ZZ Top skyndilega tónleikum sínum í Hollywood Bowl vegna heilsubrests Beards en á síðasta ári hafi hann sömuleiðis Beard sér tímabundið hlé frá tónleikaferðalögum af svipuðum ástæðum.
Þrátt fyrir að vera ekki stofnmeðlimur ZZ Top hafði Beard spilað með hljómsveitinni frá árinu 1971 þegar fyrsta plata hljómsveitarinnar, „First Album“, var gefin út og þar til sú nýlegasta leit dagsins ljós árið 2012. Sú ber heitið „La Futura“.
Frank Beard fæddist þann 11. júní árið 1949 í Frankston í Texas og ólst upp í Irving í Texas. Áður en hann gekk til liðs við ZZ Top spilaði hann í ýmsum hljómsveitum, þar á meðal American Blues, the Warlocks, Hustlers og Cellar Dwellers.
Beard tók við trommukjuðunum af Dan Mitchell í ZZ Top árið 1969 og hjálpaði til við að fá bassaleikarann Dusty Hill yfir í hljómsveitina en hann spilaði áður með American Blues. Hann spilaði með hljómsveitinni út ævina og fór í ótal tónleikaferðalög sem halda áfram enn í dag.
Hér fyrir neðan má sjá flutning sveitarinnar á laginu „La Grange“ árið 1982 í Þýskalandi.