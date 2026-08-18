Crossfit-stjarnan Katrín Tanja Davíðsdóttir og fyrrum íshokkí-leikmaðurinn Brooks Laich eru orðin hjón. Tímaritið People Magazine fjallar ítarlega um brúðkaupið á miðlum sínum og voru með ljósmyndara á svæðinu.
Katrín Tanja er með frægari Íslendingum í íþróttaheiminum og hefur tvisvar sinnum unnið heimsmeistaramótið í Crossfit. Hún og Brooks trúlofuðu sig 16. desember 2024 og giftu sig síðastliðinn laugardag við fallega athöfn á heimili þeirra í Idaho-fylki í Bandaríkjunum.
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Hjónin buðu 110 af sínum nánustu vinum og fjölskyldumeðlimum í brúðkaupið og þar á meðal voru tíu mánaða gömul dóttir þeirra Emberly og hundurinn þeirra Koda. Í samtali við People segir Brooks að þetta hafi verið algjör draumur í alla staði en þau fögnuðu tímamótunum alla helgina, með móttökuteiti daginn fyrir, athöfn við vatnið og dögurð við ströndina daginn eftir.
Katrín Tanja er 33 ára gömul og Brooks 43 ára en þau hafa verið par um árabil og búið lengst af í sveitasetri í Idaho.
Katrín klæddist ermalausum síðkjól hjá WONÁ Consept með hárri klauf og heiðraði minningu ömmu sinnar sem féll frá fyrir nokkrum árum með því að bera perluskart hennar.