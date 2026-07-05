Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júlí 2026 07:25 Það er tilvalið veður til að skella sér í göngutúr. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands spáir allt að sautján stiga hita við suðurströnd Íslands í dag en sjö stiga hita við norðuströndina. Á höfuðborgarsvæðinu er spáð sautján stiga hita en verður sömuleiðis skýjað. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í dag verði breytileg átt á landinu eða stinningsgola og bjartviðri. Búast má við skýjahluu á Norðurlandi eystra fram að hádegi. Á morgun kemur lægð að suðvesturhorni landsins með suðaustan kalda eða strekking. Þá tekur að rigna sunnan- og vestantil en verður hægari vindur og þurrt á norðaustan- og austanverðu landinu. Spáð er hita á bilinu níu til sautján stig, hlýjast í innsveitum á Norðurlandi. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Austan 8-15 m/s og rigning sunnan- og vestanlands. Hægari vindur annars staðar og skýjað með köflum. Hiti 8 til 16 stig, mildast norðantil.Á þriðjudag:Suðaustan og austan 5-13 m/s, en 10-18 við suðurströndina. Víða rigning, en úrkomuminna norðaustantil. Hiti 8 til 14 stig. Dregur úr vindi um kvöldið.Á miðvikudag:Suðlæg eða breytileg átt 5-13 og væta með köflum, en úrkomulítið á Austurlandi. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.Á fimmtudag:Vestan- og suðvestanátt og rigning eða skúrir, en þurrt að kalla austast á landinu. Kólnar heldur.Á föstudag:Suðvestlæg átt og víða skúrir. Hiti 7 til 15 stig, mildast um landið austanvert.Á laugardag:Útlit fyrir suðlæga átt með vætu en bjartviðri norðaustantil. Hlýnandi. Veður Mest lesið Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Erlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Velja Viljandi villt Innlent Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Innlent Fleiri fréttir Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Sjá meira