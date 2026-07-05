Veður

Spá sau­tján stiga hita á höfuð­borgar­svæðinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það er tilvalið veður til að skella sér í göngutúr.
Það er tilvalið veður til að skella sér í göngutúr. Vísir/Vilhelm

Veðurstofa Íslands spáir allt að sautján stiga hita við suðurströnd Íslands í dag en sjö stiga hita  við norðuströndina. Á höfuðborgarsvæðinu er spáð sautján stiga hita en verður sömuleiðis skýjað.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í dag verði breytileg átt á landinu eða stinningsgola og bjartviðri. Búast má við skýjahluu á Norðurlandi eystra fram að hádegi. 

Á morgun kemur lægð að suðvesturhorni landsins með suðaustan kalda eða strekking. Þá tekur að rigna sunnan- og vestantil en verður hægari vindur og þurrt á norðaustan- og austanverðu landinu. Spáð er hita á bilinu níu til sautján stig, hlýjast í innsveitum á Norðurlandi.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Austan 8-15 m/s og rigning sunnan- og vestanlands. Hægari vindur annars staðar og skýjað með köflum. Hiti 8 til 16 stig, mildast norðantil.

Á þriðjudag:

Suðaustan og austan 5-13 m/s, en 10-18 við suðurströndina. Víða rigning, en úrkomuminna norðaustantil. Hiti 8 til 14 stig. Dregur úr vindi um kvöldið.

Á miðvikudag:

Suðlæg eða breytileg átt 5-13 og væta með köflum, en úrkomulítið á Austurlandi. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.

Á fimmtudag:

Vestan- og suðvestanátt og rigning eða skúrir, en þurrt að kalla austast á landinu. Kólnar heldur.

Á föstudag:

Suðvestlæg átt og víða skúrir. Hiti 7 til 15 stig, mildast um landið austanvert.

Á laugardag:

Útlit fyrir suðlæga átt með vætu en bjartviðri norðaustantil. Hlýnandi.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið