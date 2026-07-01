Útlit er fyrir að Amin Cosic, kantmaður KR, spili sinn síðasta leik fyrir félagið er það sækir Þór heim á Akureyri seinni partinn á morgun.
Skipti Amins erlendis hafa ekki verið staðfest opinberlega en fastlega er gert ráð fyrir að hann gangi til liðs við Noregsmeistara Viking í Stafangri. Orðrómar hafa verið flugi þess efnis að hann spili sinn síðasta leik fyrir KR á morgun.
Hann ýtti undir þá orðróma með færslu á Instagram í dag. Hann deilir í sögu sinni mynd með yfirskriftinni „Last Dance“ eða „Síðasti dansinn“. Undir færslunni spilast lagið „Ég er farinn“ með hljómsveitinni Úlfur Úlfur.
Viking er sagt greiða KR í kringum 80 milljónir króna fyrir kantmanninn unga sem gekk í raðir KR á miðju síðasta tímabili. Hann kom til KR frá Njarðvík en er uppalinn hjá HK.
Amin hefur spilað feiknavel í sterku KR-liði á yfirstandandi leiktíð þar sem hann hefur skorað fjögur mörk og lagt eitt upp í 13 deildarleikjum fyrir liðið.