Ótrúlegt atvik gerðist í leik Þórs og KR í Bestu deild karla þar sem markmaður Þórs skoraði í mark KR-inga frá sínum eigin vallarhelmingi.
Sigurpáll Sören Ingólfsson byrjaði óvænt í marki KR-inga en ekki er hægt að segja að hann hafi byrjað vel. Strax á 2. mínútu missir Sigurpáll af sendingu frá Finni Tómasi sem hleypir Ágústi Eðvald með boltann í opið mark.
Nokkrum mínútum seinna fær Þór horn þar sem Einar Freyr Halldórsson nær að skora beint úr horninu. Þetta er bolti sem maður myndi búast við að Sigurpáll myndi einfaldlega grípa.
Til að kóróna slappa byrjun tók Aron Birkir Stefánsson, markmaður Þórs, aukaspyrnu á 13. mínútu frá sínum eigin vallarhelming. Hann lætur vaða og endar boltinn í markinu á ótrúlegan hátt.
Hér má sjá fyrstu tvö mörk Þórs í leiknum: