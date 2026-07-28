„Fyrir þremur árum var ég í Kvennaathvarfinu. Ég gat alls ekki séð fyrir mér að ég myndi upplifa þessa ást einhvern tíma og hvað þá að upplifa jafn fallegan dag og brúðkaupsdagurinn minn var,“ segir Guðný Maja Riba sem gifti sig á dögunum og hefur aldrei verið hamingjusamari. Hún á að baki sér mikla áfallasögu en fyrir tæpum þremur árum umturnaðist líf hennar, til hins betra.
Guðný er fædd árið 1984, alin upp á Akureyri og hefur lifað lífi sem einkennist af bæði hæðum og lægðum. Hún er grunnskólakennari og hefur löngum verið hjá Samfylkingunni, nú sem varabæjarfulltrúi í Mosfellsbæ.
Guðný hefur á ferli sínum barist fyrir ýmsum málefnum og þar á meðal opnað sig á eigin reynslu um ofbeldi í nánu sambandi. Eftir gríðarlega erfitt tímabil bankaði ástin upp á og er hún ástfangin upp fyrir haus af athafnamanninum Vigni Hreinssyni.
„Ég bý yfir þeim einstökum hæfileikum að hafa jákvæða sýn á lífið og treysta því að allt verði einhvern tíma gott, en ég hélt þó að ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa. Enda hafði ég aldrei upplifað slíkt á mínum 42 árum,“ segir Guðný. Þegar hún og Vignir kynntust hafi hún hugsað með sér: Er þetta í alvörunni eitthvað sem ég á skilið?
„Eftir mörg erfið ár hafði ég loksins fengið að kynnast manni sem sýndi mér raunverulega hvað sönn ást er og hvað virðing er. Ég er mjög opin með það ofbeldi sem ég hef orðið fyrir og fyrir þremur árum þá var ég í Kvennaathvarfinu.
Ég veit að ég hef mikið fram á að færa, ég var borgarfulltrúi í fjögur ár, var í velferðarráði, hef komið víða við og gert alls konar hluti og ég veit að ég hef mikið fram á að færa. En þarna var ég greinilega ekki að meta sjálfa mig nógu mikið og var alltaf að sætta mig við eitthvað sem er auðvitað ekki eðlilegt. Ég þekkti raunverulega ekkert annað fyrr en ég kynntist Vigni.“
Hún segir að það hefði líklega verið auðvelt að vilja halda sig frá karlmönnum eftir það sem hún gekk í gegnum.
„Ég er þó frekar opin og ég elska að elska. Núna elska ég að láta elska mig. Þetta er svolítið skrýtin breyting,“ segir Guðný brosandi og bersýnilega ástfangin upp fyrir haus. Síðastliðin ár hefur hún unnið sig í gegnum áföllin og myndað fallegt samband við sjálfa sig.
„Í fyrstu var ég að reyna að átta mig á því hvort þessi ást væri raunveruleg og hvort eitthvað slæmt væri að fara að gerast, en svo gerist það aldrei. Það er alltaf virðing og samtöl.
Mér fannst líka gott að átta mig á því að ég átti þetta ekki skilið, ég var ekki skemmd vara. Það á engin manneskja skilið að láta beita sig ofbeldi.
Ég lærði líka að áfallið sem ég lenti í var ekki mér sjálfri að kenna. Það hjálpaði að skilja það með sanna ást sér við hlið, sem þreytist ekki á að segja mér að ég eigi heiminn skilið. Þannig er Vignir við mig.“
Guðný segist hafa verið ákveðin í því að segja frá þessari ástarsögu í von um að veita öðrum styrk.
„Ég hugsaði ef ég næ einhvern tíma svona brúðkaupsdegi þá fer ég með það í fjölmiðla. Bara til að sýna fólki að þetta sé hægt. Ég hef talað opinberlega um mín áföll, meðal annars á stórum ráðstefnum fyrir lögregluna, barnavernd, félagsráðgjafa og landspítalann.
Ég sem þolandi hef talað um kerfið og hvað má gera betur. Mig langaði líka að sýna öllum sem eru að vinna sig í gegnum svona erfiða reynslu að það sé eitthvað annað sem getur tekið við.“
Guðný segist aldrei hafa blómstrað eins mikið í lífinu og undanfarið.
„Ég hef líka oft fundið fyrir skrýtnum fordómum, svona hvernig getur menntuð kona í svona góðri stöðu lent í þessum aðstæðum. Það er enn eitthvað sem ég finn fyrir. Þegar ég var á fyrsta ári í borgarstjórn var ég með manni sem bannaði mér að fara í vinnuna. Svo eru svo margir sem spyrja ekki og álykta eitthvað.
Mér finnst mikilvægt að fólk viti að það er svo margt sem getur verið í gangi og líka að það hætti að líta undan og vilja ekki spyrja. Ég á mörgu góðu fólki svo margt að þakka. Helgu Laxdal, Heiðu Björgu fyrrum borgarstjóra, Liv Magneudóttur og ótal fleiri sem tóku vel utan um mig og það var alveg ómetanlegt að fagna brúðkaupsdeginum með mínu nánasta fólki.“
Brúðkaupsdagur Guðnýjar og Vignis var draumi líkastur og munu brúðhjónin aldrei gleyma ástinni sem einkenndi daginn.
„Ég á fjórtán ára yndislegan strák sem leiddi mig inn kirkjugólfið. Við eigum ótrúlega fallegt samband, elskum hvort annað meira en sólina. Hann hefur þurft að sjá mömmu sína í hræðilegum aðstæðum og það að fá mömmu sína svona til baka hefur verið rosalega verðmætt fyrir hann.
Það er svo stutt síðan lífið okkar var allt öðruvísi og núna erum við mæðginin á svo góðum, fallegum og öruggum stað.
Það var ekki þurr þráður á einum einasta gest þegar við gengum inn kirkjugólfið.
Þetta var svo góður dagur að ég væri sko til í að gera þetta aftur á morgun,“ segir Guðný kímin.
Hjúin trúlofuðu sig í nóvember 2024 þegar þau fóru í helgarferð til Dublin en Guðný segir að Vignir sé einstaklega duglegur að fara með hana í ferðalög.
„Hann var alltaf að segja að við yrðum að skoða einhverja tiltekna kirkju en svo gat hann ekki hamið sig og fór á skeljarnar á hótelherberginu. Þetta var svo falleg stund og við höfum frá upphafi séð hvort annað svo vel. Ég sagði auðvitað strax já, það kom ekkert annað til greina.“
Hjónin eru ólík að sögn Guðnýjar og Vignir minna fyrir athyglina.
„Hann vildi gefa mér mitt draumabrúðkaup, hann fer svolítið alla leið með hlutina og það tókst svo sannarlega og meira til. Við fengum ómetanlega hjálp frá viðburðaskrifstofunni Stikkfrí því ég er með svolítið ADHD.
Ég var samt búin að gera heilmikið og heyra í alls konar sölum og kirkjum. Við enduðum á að gifta okkur í Háteigskirkju og veislan var í Fantasíu salnum á Kjarval.“
Guðný hafði fastar skoðanir á brúðarkjólnum en svo endaði hann á því að fara í allt aðra átt.
„Ég fékk Sigríði Erlu Einarsdóttur kjólameistara til að hanna á mig kjól og hún er æðisleg, algjör fagmaður og fagurkeri. Við fórum saman að velja efni og kjóllinn var svo sérsaumaður eftir mínu höfði.“
Kvöldið einkenndist svo af gríðarlegri gleði.
„Það var mikið um fallegar ræður og það var ótrúlega verðmætt að heyra það. Páll Rósenkranz, Regína Ósk og Svenni sungu í kirkjunni og um kvöldið tróðu Sigga Beinteins, Páll Óskar, Emmsjé Gauti og Aron Can upp. Þetta var svona míní Kótelettan bara, segir Guðný hlæjandi.
Stelpurnar í Stikkfrí vinna með svo mörgum fagmönnum og benda þér á alls konar gott fólk til að vinna með. Þær bentu okkur meðal annars á frábæran ljósmyndara og ef það er eitthvað sem þið ætlið að eyða í þegar það kemur að brúðkaupi þá mæli ég með góðum ljósmyndara.
Daniel og Kim hjá Blik studio tóku myndirnar og fylgdu okkur í gegnum daginn. Ég og vinkonur mínar gerðum okkur til í MakeUp stúdíói Hörpu Kára og Vignir og strákarnir voru heima hjá okkur. Það er svo verðmætt að eiga öll þessi fallegu augnablik á filmu.“
Það er stæll á Guðnýju og Vigni en brúðarbíllinn var gamall, blár BMW og fengu þau sér einkanúmerið Nýgift.
„Ég byrjaði daginn með bestu vinkonum mínum þar sem við rifjuðum upp skemmtilegar minningar og gæddum okkur á kampavíni og snittum.
Ég ólst upp ein hjá pabba mínum sem var læknir og vann mikið. Vinkonur mínar eru fjölskyldan mín líka, ég var meira heima hjá þeim en mér þegar ég var lítil þannig ég bauð nokkrum foreldrapörum vinkvenna minna líka.“
Áður en hún mætti í kirkjuna rúntaði Guðný með Steinunni vinkonu sinni á BMW-inum og þær kíktu á sérstakan BMW hitting.
„Við höfum prakkarast mikið saman og ákváðum að rúlla við í BMW-hittingi fyrir utan HR. Við hækkuðum græjurnar í botn og ég veifaði brúðarvendinum út um gluggann við mikinn fögnuð,“ segir Guðný hlæjandi og bætir við:
„Þetta var rosalega gott adrenalín-kikk fyrir athöfn, spennan lak aðeins úr manni eftir þetta. Ég viðurkenni að ég var svolítið stressuð en svo þegar ég var mætt var ég bara í gleðivímu.“
Tónlistin var einstaklega falleg í kirkjunni og í lok athafnar sungu allir gestir saman lagið Yellow með bresku sveitinni Coldplay.
„Þá var allt stressið algjörlega farið úr mér og ég naut mín í botn,“ segir Guðný glöð í bragði.
Mörg hjón æfa kossinn fyrir athöfnina og segir Guðný að hún og Vignir hafi í gríni auðvitað haft stífar æfingar heima.
„Við vorum alltaf bara hvernig viljum við hafa þetta! Svo gleymir maður auðvitað stund og stað í innilegum og fallegum kossi. Þegar við gengum út kirkjugólfið ómaði lagið Hold on, we’re going home og gleðin réði ríkjum.“
Guðný og faðir hennar voru alla tíð mjög náin en hann féll frá árið 2017 og það var sárt að hafa hann ekki með á þessum stóra degi.
„Þegar ég var að græja mig um morguninn var ég í blárri gallaskyrtu frá honum, sem hann var alltaf í. Hann var meira að segja enn með vasaklút í vasanum, sem ég var með í brúðkaupinu. Það voru svo margir sem minntust á pabba í ræðunum og Steinunn vinkona varpaði upp mynd af honum einmitt í þessari skyrtu, sem var ofboðslega verðmætt.“
Veislan var svo hin allra glæsilegasta þar sem tólf lítra Moët kampavínsflaska beið gesta og Tríóið Fjarkar byrjaði kvöldið með ljúfri tónlist. Rikki G veislustýrði og bakarinn Gulli Arnar bakaði gamaldags rjómatertu.
„Fyrir klukkan níu var fólk farið að dansa uppi á borði og fólk er á því að þetta hafi mögulega verið besta partý í manna minnum,“ segir Guðný geislandi.
Hún viðurkennir að það er svolítið erfitt að lenda eftir slíkan gleðidag.
„Já, það er svolítil tómleikatilfinning að vera ekki lengur að plana og bíða spenntur eftir þessu. Vignir vildi gefa mér brúðkaupið sem mig langaði í og sem honum fannst ég eiga skilið og þetta var bara ein stór gleðivíma. Það sást langar leiðir að hann var að gera þetta fyrir mig og ég er svo ofboðslega þakklát. Allt var fullkomið, hvert einasta smáatriði small fullkomlega. Ástin tók yfir og gleðin var ólýsanleg.
Vigni tekst alltaf að minna mig á hver ég er og hvar ég er í dag. Hvað ég hef komist í gegnum. Ég ætla ekki að láta það sem hefur komið fyrir mig skilgreina mig, ég ætla að halda áfram og sýna öðrum að það er hægt.
Þetta var hræðilegt og markaði mig og son minn að einhverju leyti fyrir lífstíð en í dag er það öryggi og fegurð sem einkennir líf okkar. Fyrir mig var þetta brúðkaup tákn um nýtt upphaf, von og þá staðreynd að sönn og heilbrigð ást er til.“
Vignir stendur svo þétt við bakið á Guðnýju að hún segir að hann hafi sem tæmi orðið töluvert tapsárari en hún sjálf í kosningunum í vor.
„Í allri kosningabaráttunni var hann bara að hvetja mig áfram og segja mér að gera allt sem ég þurfti að gera. Hann er bara alltaf til staðar og ég á svo sannarlega auðvelt með að muna að svona ást er ekki sjálfgefin,“ segir Guðný kraftmikil og hamingjusöm að lokum.