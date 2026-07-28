Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. júlí 2026 10:19 Patrik Atlason hefur fengið nóg af bransanum og lét það í ljós í yfirlýsingu sem hann birti um helgina og í partýi sem hann kom fram í á föstudaginn. Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason segist hættur að gigga fyrir aðra og muni héðan í frá einungis koma fram á sínum eigin tónleikum. Ekki sé um markaðstrix að ræða og hann vinni nú að því að afbóka sig á öll gigg næstu misseri. Patrik vakti athygli um helgina í partýi Patreks Jaime fyrir að bauna á fólk úr bransanum og lýsa því yfir að þjóðhátíðarlag Herra hnetusmjörs og Birgittu Haukdal væri rusl. Patrik Atlason sló í gegn í maí 2023 með stuttskífunni PBT sem innihélt meðal annars „prettyboitjokko“ og „Gugguvaktina“ og um sumarið gaf hann út sinn stærsta slagara „Skína“ með tónlistarmanninum Luigi. Fyrsta breiðskífa Patriks, PBT 2.0, naut töluverðra vinsælda þegar hún kom út 2024 og fyrr á þessu ári gaf hann út plötuna ORSÖK//AFLEIÐING sem fór töluvert minna fyrir. Patrik hefur reglulega ratað í fjölmiðla, til að mynda fyrir nauðgunarbrandara sem hann sagði á FM957 og baðst síðar afsökunar fyrir. Þá vakti mikla athygli í fyrra þegar kastaðist í kekki milli Patriks og Gústa B, umboðsmanns hans og vinar. Nú virðist Patrik búinn að fá nóg af því að troða upp fyrir fólk. „Ég er hættur að gigga, ég er ekki hættur sem tónlistarmaður, ég er hættur að gigga. Ég nenni ekki lengur að sækjast í eitthvað samþykki frá ykkur, sækjast í eitthvað „chart“ af því þið fílið ekki lögin mín. Mér er „genuinely“ drull. Ég nenni ekki að sleikja upp einhverja útvarpsmenn, mér er skítsama. Fólk sem fílar þetta, það bara fílar þetta,“ sagði Patrik í yfirlýsingu sem hann birti á Instagram á föstudaginn. „Ef þið ætlið að koma að sjá mig spila þá þarf ég bara að vera með tónleika einhvers staðar. Og þetta er ekki eitthvað stönt, að ég sé að fara að selja á einhverja tónleika. Ég sver að ég er ekki búinn að plana neina tónleika, ég sver það að ég er ekki að bulla,“ sagði hann jafnframt. „En aldrei aftur mun ég koma fram fyrir einhvern pabba í Garðabæ því dóttir hans er að útskrifast, öllum líður svo illa í þessari útskrift og ég á að skemmta þeim. Ég er aldrei, aldrei að fara gera það aftur, aldrei, aldrei. Koma fram á þjóðhátíð, aldrei. Ef ég myndi koma fram í ár þá er það síðasta fokking þjóðhátíðin ever. Hjarta Hafnarfjarðar, Októberfest, menntaskólaböll, ekki séns. Ef þið ætlið að sjá mig spila þá þurfið þið að borga ykkur inn að sjá mig spila, sjá mig spila. Ég get ekki orkuna lengur, ég get þetta ekki,“ sagði hann að lokum. Sama dag og Patrik birti þessa yfirlýsingu tróð hann upp í tíu ára bransaafmæli Patreks Jaime í Sykursalnum. Vísir ræddi við þrjá gesti í afmælinu sem lýstu hegðun tónlistarmannsins sem heldur neyðarlegri. Einn sjónarvottur sagði að Patrik hefði stigið á svið, lýst því yfir hvað það væri léleg stemming í salnum og reynt að fá gesti til að kyrja með sér: „Fokk bransinn“. Hann hafi síðan ílengst á sviðinu áður en Auðunn Blöndal og Jóhann Kristófer reyndu að taka af honum hljóðnemann. Þreyttur á að þóknast öðrum Blaðamaður hafði samband við Patrik til að forvitnast út í yfirlýsingu hans og frásagnir gesta af hegðun hans í partýinu. Patrik ítrekaði fyrri yfirlýsingu sína en kannaðist ekki við neitt undarlegt úr partýinu. „Ég er ekki hættur sem tónlistarmaður, ég er hættur að koma fram á giggum, hvort sem það er útskrift, barnaafmæli eða annað. Ég kem bara fram á mínum eigin forsendum,“ sagði Patrik. Patrik Atlason kom fyrst fram á sjónarsviðið sem tónlistarmaður fyrir þremur árum.Vísir/Viktor Freyr Hann væri kominn með nóg af því að þóknast öðrum og skemmta fólki sem hefði ekki áhuga á tónlistinni hans. „Tónlist snýst ekki um að gigga, mér líður eins og apa í búri,“ sagði tónlistarmaðurinn sem fannst hann tilneyddur til að taka þessa ákvörðun. Hann hefði verið farinn að gera tónlist til að komast á vinsældarlista eða fá spilun í útvarpi frekar en fyrir sjálfan sig og aðdáendur sína. Hann væri nú hættur því. Grínast í partýinu Blaðamaður spurði Patrik einnig út í afmælið um helgina þar sem hann er sagður hafa lýsti því yfir að hann væri feginn að þurfa ekki að hitta útvarpsmanninn Guðjón Smára aftur og dissaði Þjóðhátíðarlag Herra hnetusmjörs. „Ég og Guðjón Smári erum góðir, ég var aðeins að stríða honum,“ sagði Patrik aðspurður út í ummælin. Patrik lokaði kvöldinu.Viktor Freyr „Ég var að segja honum að ég þarf ekki hans samþykki til að hann spili tónlistina mína en hann veit það,“ sagði Patrik. Þeir hefðu talað saman eftir á og það væri gott á milli þeirra. Í myndbandi sem einn gestur tók í partýinu má heyra Patrik segja: „Eruð þið búin að heyra nýja Þjóðhátíðarlagið með Herra hnetusmjör! Það er fokking „trash“, ég samdi nýtt.“ Patrik gaf út lagið „Ó elsku Þjóðhátíð“ í júlíbyrjun en Birgitta Haukdal og Herra hnetusmjör gáfu út þjóðhátíðarlagið „Flugeldar“ í maílok. „Ég man ekki eftir að hafa sagt það,“ sagði Patrik aðspurður út í ummælin í myndbandinu. Þá kannaðist hann heldur ekki við lýsingar sjónarvotta á því að Jóhann Kristófer og Auðunn Blöndal hefðu reynt að taka af honum hljóðnemann eða koma honum af sviðinu. „Nei, Joey Christ kom og tók „Skína“ með mér. Hann beið þarna næstur á eftir mér og við tókum saman lokalagið,“ sagði Patrik. Vinnur í því að afbóka öll gigg Patrik sagði partýið væri eitt dæmið um hvernig hann þyrfti að skemmta öðru fólki sem hefði ekkert endilega áhuga á að hlusta á hann. Hann myndi ekki gigga neitt frekar í sumar. „Ég er búinn að „kansela“ öllum bókunum, er að vinna því að „kansela“ þeim,“ sagði hann við blaðamann. „Þetta er ekki eitthvað „stönt“ til að selja næstu tónleika,“ sagði Patrik sem bætti við að hann væri ekki einu sinni byrjaður að undirbúa næstu tónleika sína. „Þetta snýst um að ég er að semja tónlist fyrir mig og aðdáendur mína,“ sagði hann og bætti við að allt flæktist í bransanum á Íslandi. „Ég vil selja á mína tónleika, ég vil ekki selja fyrir aðra.“ Tónlist Tímamót Tengdar fréttir Brunar um á tugmilljón króna glæsibifreið Tónlistarmaðurinn Patrik Snær Atlason, betur þekktur sem Prettyboitjokkó, festi nýverið kaup á glæsilegum ljósgráum jeppa af tegundinni Mercedes-Benz G-Class, árgerð 2018. 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