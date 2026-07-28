Lífið

Förðunardrottning selur á Fram­nes­vegi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Förðunarfræðingurinn Elín Reynis hefur sett íbúð sína á Framnesvegi á sölu.
Förðunarfræðingurinn Elín Reynis hefur sett íbúð sína á Framnesvegi á sölu.

Elín Reynis, einn færasti og vinsælasti förðunarfræðingur landsins, hefur sett huggulega fimm herbergja íbúð sína á Framnesvegi á sölu. Íbúðin er rúmlega 116 fermetrar og ásett verð sléttar 98 milljónir. 

Er um að ræða fimm herbergja eign í hjarta gamla Vesturbæjar í póstnúmerinu 101. Stórir gluggar hleypa mikilli birtu inn í aðalrýmið og elegant baðkar einkennir baðherbergið. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni. 

Falleg stofa með skemmtilegri list.LIND
Borðstofan er einstaklega smekkleg.LIND
Skemmtilegt baðkar.LIND
Fataherbergið flott!LIND
Bjart eldhús með eyju.LIND
Það er að sjálfsögðu góð aðstaða til að farða sig heima hjá Elínu Reynis.LIND

Elín er fædd árið 1979 og hefur farðað ótal margar stjörnur hérlendis og erlendis. Hún hefur meðal annars farðað fyrirsætur fyrir myndaþætti sem hafa birst hjá tískurisum á borð við tímaritið Vogue og Glamour og sömuleiðis fjölda sjónvarpsstjarna hér heima. 

Hér má nálgast nánari upplýsingar um fasteignina. 

Fasteignamarkaður Hús og heimili Hár og förðun


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