Förðunardrottning selur á Framnesvegi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. júlí 2026 14:13 Förðunarfræðingurinn Elín Reynis hefur sett íbúð sína á Framnesvegi á sölu. Elín Reynis, einn færasti og vinsælasti förðunarfræðingur landsins, hefur sett huggulega fimm herbergja íbúð sína á Framnesvegi á sölu. Íbúðin er rúmlega 116 fermetrar og ásett verð sléttar 98 milljónir. Er um að ræða fimm herbergja eign í hjarta gamla Vesturbæjar í póstnúmerinu 101. Stórir gluggar hleypa mikilli birtu inn í aðalrýmið og elegant baðkar einkennir baðherbergið. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni. Falleg stofa með skemmtilegri list.LIND Borðstofan er einstaklega smekkleg.LIND Skemmtilegt baðkar.LIND Fataherbergið flott!LIND Bjart eldhús með eyju.LIND Það er að sjálfsögðu góð aðstaða til að farða sig heima hjá Elínu Reynis.LIND Elín er fædd árið 1979 og hefur farðað ótal margar stjörnur hérlendis og erlendis. Hún hefur meðal annars farðað fyrirsætur fyrir myndaþætti sem hafa birst hjá tískurisum á borð við tímaritið Vogue og Glamour og sömuleiðis fjölda sjónvarpsstjarna hér heima. Hér má nálgast nánari upplýsingar um fasteignina. Fasteignamarkaður Hús og heimili Hár og förðun Mest lesið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið „Betra að vera sein og sæt en fljót og ljót“ Tíska og hönnun Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Lífið Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Lífið Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Lífið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Fleiri fréttir Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Sjá meira