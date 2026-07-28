Einkaþjálfarinn Guðríður Erla Torfadóttir, betur þekkt sem Gurrý, er einhleyp á ný eftir að slitnaði upp úr sambandi hennar og fiskútflytjandans Jóns Benediktssonar.
Smartland greindi frá tíðindunum.
Gurrý varð þjóðþekkt í raunveruleikaþáttunum The Biggest Loser Ísland sem hófu göngu sína árið 2014 á Skjá einum. Allar götur síðan hefur hún starfað sem þjálfari og leggur mikla áherslu á heilsusamlegan lífsstíl. Í dag starfar hún í Sporthúsinu og heldur úti vefnum gurry.is.
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Vísir greindi frá því í apríl á síðasta ári að Gurrý væri gengin út en hún frumsýndi þáverandi kærasta sinn á miðlunum eftir að þau höfðu nutið páskanna saman á Tenerife. Það samband hefur runnið sitt skeið og Gurrý komin aftur á markaðinn.
Þjálfarinn Guðríður Erla Torfadóttir, sem alla jafna einbeitir sér að því að halda viðskiptavinum sínum í góðu líkamlegu formi, beindi kastljósinu að sjálfri sér í ársbyrjun og fór í langþráða svuntuaðgerð. Ákvörðunina um aðgerð tók Gurrý þegar hún var 28 ára en ákvað að bíða þar til hún væri búin að koma þremur sonum sínum til manns. Nú, 46 ára og í toppformi, er Gurrý stolt, sátt og spennt fyrir framhaldinu.
Gurrý Torfadóttir einkaþjálfari segist innilega þakklát fyrir þann stað sem hún er á í dag eftir að hafa farið í gegnum mjög erfið ár í kjölfar skilnaðar og fyrirtækjareksturs í Covid.