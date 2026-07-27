Lífið

Japanskir sjó­liðar troða upp fyrir utan Hörpu

Agnar Már Másson skrifar
JS Yamagiri er úr flota japanska sjóhersins en liggur nú við akkeri í Faxaflóa.
JS Yamagiri er úr flota japanska sjóhersins en liggur nú við akkeri í Faxaflóa. Vísir/Lýður

Liðsmenn úr æfingaflota japanska sjóhersins eru komnir til Íslands en sjóliðar af skipinu munu halda tónleka á torginu fyrir framan Hörpu á miðvikudag.

Japanskt herskip að nafni Yamagiri situr við akkeri í Faxaflóa um þessar mundir.

Skipið er hér á vegum æfingaflota japanska sjávarsjálfsvarnarliðsins, sem er í fyrsta sinn kominn til Reykjavíkur.

Heimsóknin er hluti af þjálfunarsiglingu um heiminn, þar sem nýútskrifaðir yfirmenn sjávarvarnarliðsins eiga að öðlast reynslu á sjó til að búa sig undir leiðtogahlutverk framtíðarinnar, að því er fram kemur í tilkynningu frá japanska sendiráðinu.

Í tengslum við heimsóknina mun hljómsveit sjávarvararliðsins, sem er sögð skipuð afar færum tónlistarmönnum, halda sérstaka tónleika fyrir almenning.

Japanska sendiráðið stendur fyrir viðburðinum en hljómsveitin er skipuð fimmtán liðsmönnum úr sex hljómsveitum innan japanska hersins.

Hljómsveitin er á vegum japanska sjóhersins.Japanska sendiráðið

Tónleikarnir verða við Hörputorg klukkan 13.30 á miðvikudag.

Á vef Hörpu segir að á dagskránni verði um fimmtíu mínútna fjölbreytt og kraftmikil tónleikadagskrá, þar á meðal hefðbundinn japanskur taikó-trommuleikur og blásarasveitartónlist.

Þá verði flutt fjölbreytt úrval tónlistar, allt frá alþjóðlegri tónlist og kvikmyndatónlist til japanskra dægurlaga og tónlistar úr japönskum teiknimyndum.

JS Yamagiri er úr flota japanska sjóhersins en liggur nú við akkeri í Faxaflóa.Vísir/Lýður

Á þessu ári eru sjötíu ár liðin frá stofnun stjórnmálasambands Japans og Íslands.

„Í þeim anda er markmið tónleikanna að fagna vináttu og gagnkvæmum skilningi þjóðanna tveggja í gegnum tónlist,“ segir í dagskrá Hörpu.

Tónlist Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Japan


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