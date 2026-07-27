Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Agnar Már Másson skrifar 27. júlí 2026 14:14 JS Yamagiri er úr flota japanska sjóhersins en liggur nú við akkeri í Faxaflóa. Vísir/Lýður Liðsmenn úr æfingaflota japanska sjóhersins eru komnir til Íslands en sjóliðar af skipinu munu halda tónleka á torginu fyrir framan Hörpu á miðvikudag. Japanskt herskip að nafni Yamagiri situr við akkeri í Faxaflóa um þessar mundir. Skipið er hér á vegum æfingaflota japanska sjávarsjálfsvarnarliðsins, sem er í fyrsta sinn kominn til Reykjavíkur. Heimsóknin er hluti af þjálfunarsiglingu um heiminn, þar sem nýútskrifaðir yfirmenn sjávarvarnarliðsins eiga að öðlast reynslu á sjó til að búa sig undir leiðtogahlutverk framtíðarinnar, að því er fram kemur í tilkynningu frá japanska sendiráðinu. Í tengslum við heimsóknina mun hljómsveit sjávarvararliðsins, sem er sögð skipuð afar færum tónlistarmönnum, halda sérstaka tónleika fyrir almenning. Japanska sendiráðið stendur fyrir viðburðinum en hljómsveitin er skipuð fimmtán liðsmönnum úr sex hljómsveitum innan japanska hersins. Hljómsveitin er á vegum japanska sjóhersins.Japanska sendiráðið Tónleikarnir verða við Hörputorg klukkan 13.30 á miðvikudag. Á vef Hörpu segir að á dagskránni verði um fimmtíu mínútna fjölbreytt og kraftmikil tónleikadagskrá, þar á meðal hefðbundinn japanskur taikó-trommuleikur og blásarasveitartónlist. Þá verði flutt fjölbreytt úrval tónlistar, allt frá alþjóðlegri tónlist og kvikmyndatónlist til japanskra dægurlaga og tónlistar úr japönskum teiknimyndum. JS Yamagiri er úr flota japanska sjóhersins en liggur nú við akkeri í Faxaflóa.Vísir/Lýður Á þessu ári eru sjötíu ár liðin frá stofnun stjórnmálasambands Japans og Íslands. „Í þeim anda er markmið tónleikanna að fagna vináttu og gagnkvæmum skilningi þjóðanna tveggja í gegnum tónlist,“ segir í dagskrá Hörpu. Tónlist Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Japan Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Seyfried syrgir Finn sinn Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Lífið Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Emma Roberts gengin í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Sjá meira