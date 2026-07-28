Tíu ár eru liðin síðan Hildur Björnsdóttir borgarstjóri greindist með eitlakrabbamein, aðeins sjö dögum eftir fæðingu dóttur sinnar. Krabbameinið hafi sýnt henni hvað tíminn sé naumur og verðmætur. Hún hafi valið að lifa lífinu til fulls síðasta áratuginn, framkvæma það sem hræði hana og leyfa draumum sínum að rætast.
Hildur greindi frá þessu í Facebook-færslu síðdegis í gær en þá voru akkúrat tíu ár upp á dag síðan hún greindist, 27. júlí 2026.
„Í dag eru ákveðin tímamót í mínu lífi. Fyrir nákvæmlega tíu árum greindist ég með 16 cm æxli í miðmæti sem reyndist eitlakrabbamein, aðeins sjö dögum eftir fæðingu dóttur minnar. Það var óneitanlega áfall en ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu - læra af reynslunni en láta hana ekki skilgreina mig,“ skrifar Hildur.
Hún hafi almennt verið bæði jákvæð og bjartsýn en líka stundum hrædd og óttaslegin. „Í þessum ótta lá þó mikilvægasti lærdómurinn - hvað tíminn sem við eigum er naumur og verðmætur - og hvað það er sem maður raunverulega lifir fyrir.“
„Þegar ég lá ein í gluggalausu herbergi á bráðamóttökunni 27. júlí 2016 og fékk þau tíðindi að ég væri með eitlakrabbamein - hefði ég aldrei getað ímyndað mér hvernig líf mitt myndi þróast þau tíu ár sem fylgdu á eftir,“ skrifar hún.
„Síðasta áratug hef ég valið að lifa lífinu algjörlega til fulls. Upplifa dagana með opin augu. Framkvæma það sem hræðir mig og leyfa draumum mínum að rætast. Ekki seinna, heldur strax,“ skrifar hún.
„Að vera fjögurra barna móðir og borgarstjóri Reykjavíkur veitir mér meiri hamingju og tilgang en ég hefði nokkru sinni geta beðið um. Í ofanálag er ég gift besta manninum. Lífið er núna - og það hefur aldrei verið betra.“
Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri Reykjavíkur í gær en hún hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík síðustu fjögur ár og borgarfulltrúi flokksins síðan 2018. Það er þó ýmislegt sem ekki allir vita um nýja borgarstjórann sem á fjögur börn, er með þrjár háskólagráður og ber sérkennilegt gælunafn.