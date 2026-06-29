Enski boltinn

Chelsea með harð­orða yfir­lýsingu um nýjan stjóra Man. City

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Enzo Maresca er nýr knattspyrnustjóri Manchester City en bæði City og hann þurftu að greiða Chelsea bætur.
Enzo Maresca er nýr knattspyrnustjóri Manchester City en bæði City og hann þurftu að greiða Chelsea bætur. Manchester City

Enzo Maresca var í dag kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Manchester City. Þetta staðfestir félagið sjálft á samfélagsmiðlum. Hann hefur skrifað undir samning sem gildir til sumarsins 2029.

Fyrrverandi stjóri Chelsea mun koma í stað Pep Guardiola en í janúar lauk tíma Maresca á Stamford Bridge eftir stormasamt tímabil. Hann átti þrjú og hálft ár eftir af samningi sínum.

Chelsea hefur nú birt sína útgáfu af því sem gerðist í nýlegri fréttatilkynningu:

„Það varð okkur ljóst að hann hafði sterka löngun til að taka við af Guardiola og að hann var fullkomlega staðráðinn í því að elta þetta tækifæri, þrátt fyrir að vera með langtímasamning sem hann hafði ekki rétt á að segja upp, segir í yfirlýsingu Chelsea.

„Okkur fannst við eðlilega svikin, þar sem við upplifðum að bæði hugur hans og hjarta væru einbeitt að öðru félagi og öðru tækifæri, þrátt fyrir að hann hefði nýlega komið til Chelsea árið áður,“ segir þar enn fremur.

„Ekkert knattspyrnufélag vill skipta um aðalþjálfara um mitt keppnistímabil. Í ljósi ákvörðunar hans um að sinna ekki skyldum sínum út tímabilið átti félagið hins vegar engra annarra kosta völ en að vernda leikmenn okkar, stuðningsfólk okkar og merki félagsins og samþykkja uppsögn hans,“ segir í yfirlýsingunni og þar kemur einnig fram að Manchester City borgi Chelsea bætur.

„Að teknu tilliti til aðstæðna og gagnkvæmrar virðingar milli félaganna hefur verið gert trúnaðarsamkomulag við Manchester City sem felur í sér greiðslu bóta. Einnig hefur verið gert trúnaðarsamkomulag við fyrrverandi aðalþjálfara þar sem hann mun greiða bætur,“ segir í yfirlýsingunni.

Maresca hefur einnig beðið sitt gamla félag afsökunar.

„Ég geri mér grein fyrir því að brottför mín frá Chelsea um mitt tímabil olli óróa hjá félaginu og ég biðst afsökunar á því. Það var hvorki ætlun mín né ósk,“ skrifar Ítalinn í yfirlýsingu.

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