Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 14:32 Enzo Maresca er nýr knattspyrnustjóri Manchester City en bæði City og hann þurftu að greiða Chelsea bætur. Manchester City Enzo Maresca var í dag kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Manchester City. Þetta staðfestir félagið sjálft á samfélagsmiðlum. Hann hefur skrifað undir samning sem gildir til sumarsins 2029. Fyrrverandi stjóri Chelsea mun koma í stað Pep Guardiola en í janúar lauk tíma Maresca á Stamford Bridge eftir stormasamt tímabil. Hann átti þrjú og hálft ár eftir af samningi sínum. Chelsea hefur nú birt sína útgáfu af því sem gerðist í nýlegri fréttatilkynningu: „Það varð okkur ljóst að hann hafði sterka löngun til að taka við af Guardiola og að hann var fullkomlega staðráðinn í því að elta þetta tækifæri, þrátt fyrir að vera með langtímasamning sem hann hafði ekki rétt á að segja upp, segir í yfirlýsingu Chelsea. „Okkur fannst við eðlilega svikin, þar sem við upplifðum að bæði hugur hans og hjarta væru einbeitt að öðru félagi og öðru tækifæri, þrátt fyrir að hann hefði nýlega komið til Chelsea árið áður,“ segir þar enn fremur. „Ekkert knattspyrnufélag vill skipta um aðalþjálfara um mitt keppnistímabil. Í ljósi ákvörðunar hans um að sinna ekki skyldum sínum út tímabilið átti félagið hins vegar engra annarra kosta völ en að vernda leikmenn okkar, stuðningsfólk okkar og merki félagsins og samþykkja uppsögn hans,“ segir í yfirlýsingunni og þar kemur einnig fram að Manchester City borgi Chelsea bætur. „Að teknu tilliti til aðstæðna og gagnkvæmrar virðingar milli félaganna hefur verið gert trúnaðarsamkomulag við Manchester City sem felur í sér greiðslu bóta. Einnig hefur verið gert trúnaðarsamkomulag við fyrrverandi aðalþjálfara þar sem hann mun greiða bætur,“ segir í yfirlýsingunni. Maresca hefur einnig beðið sitt gamla félag afsökunar. „Ég geri mér grein fyrir því að brottför mín frá Chelsea um mitt tímabil olli óróa hjá félaginu og ég biðst afsökunar á því. Það var hvorki ætlun mín né ósk,“ skrifar Ítalinn í yfirlýsingu. Enski boltinn Manchester City Chelsea FC Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Íslenski boltinn Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Arnór seldur til Grikklands Fótbolti „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Sjá meira