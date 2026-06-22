Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 11:30 Victor Munoz er í spænska landsliðshópnum á heimsmeistaramótinu. Getty/ Johnnie Izquierdo Real Madrid fékk ekki aðeins Ibrahima Konaté frítt frá Liverpool í sumar því spænska stórliðið græddi einnig næstum því þrjá milljarða á fyrstu kaupum Liverpool í sumar. Real Madrid gekk frá samningum við Ibrahima Konaté frá Liverpool fyrir nokkrum dögum, en franski varnarmaðurinn kemur til Real á frjálsri sölu. Fyrir einu ári tryggði Madrid sér einnig Trent Alexander-Arnold frá Liverpool fyrir aðeins tíu milljónir evra og hefur því fengið þessa tvo lykilmenn fyrir smáaura miðað við markaðinn í dag. Á meðan hefur Liverpool náð samkomulagi um að kaupa hinn 22 ára gamla Víctor Muñoz frá Osasuna fyrir 40 milljónir evra eða 5,8 milljarða íslenskra króna. Kantmaðurinn, sem er fyrrum leikmaður úr unglingaakademíu Real Madrid, bætir enn einum kaflanum við söguna um Liverpool og Real á leikmannamarkaðnum. Vegna fyrra samkomulags milli Real Madrid og Osasuna á Real Madrid rétt á fimmtíu prósentum af hvers kyns sölu í framtíðinni – sem þýðir að tuttugu milljónir evra fara nú beint til Real Madrid eða um 2,9 milljarðar íslenskra króna. Real Madrid græddi því næstum því þrjá milljarða íslenskra króna á kaupum Liverpool. Real Madrid gat keypt leikmanninn til baka fyrir átta milljónir evra en græddi mun meira á því að Osasuna seldi hann til Liverpool. Það var líka hagstæðari samningur fyrir Osasuna þrátt fyrir að helmingur upphæðarinnar færi til Real. Talandi um að strá salti í sárið eftir að hafa tekið tvo öfluga leikmenn frá Anfield á einu ári fyrir lítið. Víctor Muñoz var í akademíu Real Madrid og lék 53 leiki með b-liði Real Madrid frá 2023 til 2025. Hann náði aðeins að spila tvo leiki fyrir aðalliðið áður en hann fór til Osasuna í júlí í fyrra. View this post on Instagram A post shared by The Football Arena | Futbol (@thefootballarena) Enski boltinn Spænski boltinn Liverpool FC Real Madrid CF Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Sjá meira