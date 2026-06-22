Enski boltinn

Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Victor Munoz er í spænska landsliðshópnum á heimsmeistaramótinu.
Victor Munoz er í spænska landsliðshópnum á heimsmeistaramótinu. Getty/ Johnnie Izquierdo

Real Madrid fékk ekki aðeins Ibrahima Konaté frítt frá Liverpool í sumar því spænska stórliðið græddi einnig næstum því þrjá milljarða á fyrstu kaupum Liverpool í sumar.

Real Madrid gekk frá samningum við Ibrahima Konaté frá Liverpool fyrir nokkrum dögum, en franski varnarmaðurinn kemur til Real á frjálsri sölu.

Fyrir einu ári tryggði Madrid sér einnig Trent Alexander-Arnold frá Liverpool fyrir aðeins tíu milljónir evra og hefur því fengið þessa tvo lykilmenn fyrir smáaura miðað við markaðinn í dag.

Á meðan hefur Liverpool náð samkomulagi um að kaupa hinn 22 ára gamla Víctor Muñoz frá Osasuna fyrir 40 milljónir evra eða 5,8 milljarða íslenskra króna.

Kantmaðurinn, sem er fyrrum leikmaður úr unglingaakademíu Real Madrid, bætir enn einum kaflanum við söguna um Liverpool og Real á leikmannamarkaðnum.

Vegna fyrra samkomulags milli Real Madrid og Osasuna á Real Madrid rétt á fimmtíu prósentum af hvers kyns sölu í framtíðinni – sem þýðir að tuttugu milljónir evra fara nú beint til Real Madrid eða um 2,9 milljarðar íslenskra króna. Real Madrid græddi því næstum því þrjá milljarða íslenskra króna á kaupum Liverpool.

Real Madrid gat keypt leikmanninn til baka fyrir átta milljónir evra en græddi mun meira á því að Osasuna seldi hann til Liverpool. Það var líka hagstæðari samningur fyrir Osasuna þrátt fyrir að helmingur upphæðarinnar færi til Real.

Talandi um að strá salti í sárið eftir að hafa tekið tvo öfluga leikmenn frá Anfield á einu ári fyrir lítið.

Víctor Muñoz var í akademíu Real Madrid og lék 53 leiki með b-liði Real Madrid frá 2023 til 2025. Hann náði aðeins að spila tvo leiki fyrir aðalliðið áður en hann fór til Osasuna í júlí í fyrra.

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