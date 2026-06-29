Íslenski landsliðsmaðurinn Arnór Sigurðsson er á leið til grísku nýliðanna í Kalamata eftir að sænsku meistararnir ákváðu að selja hann til Grikklands.
„Þetta er besta lausnin fyrir alla aðila,“ segir yfirmaður íþróttamála, Philip Berglund, í yfirlýsingu sem Fotballskanalen segir frá.
Arnór, sem er 27 ára gamall, snéri aftur í sænsku úrvalsdeildina í febrúar 2025 þegar hann gekk til liðs við Malmö FF. Dvöl hans hjá Skánarliðinu stóð aðeins yfir í eitt og hálft ár.
„Við höfum tekið skýrt fram að Malmö FF stendur frammi fyrir stefnubreytingu í íþróttamálum, þar sem leikmannahópurinn á almennt að verða bæði yngri og minni. Með það í huga og út frá þeim stað sem Arnór er á á sínum ferli, ásamt þeim spiltíma sem hann hefur fengið hjá okkur, erum við sammála um að þetta sé besta lausnin fyrir alla aðila. Við óskum Arnóri alls hins besta í Grikklandi,“ sagði Philip Berglund, yfirmaður íþróttamála, í umræddri yfirlýsingu.
Arnór hefur aðeins spilað fjóra leiki í sænsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili og verið bara inni á vellinum í samtals 106 mínútur.
Grikkland verður sjötta landið sem Arnór spilar í en auk Íslands og Svíþjóðar þá hefur hann spilað í Rússlandi, á Ítalíu og í Englandi.
Kalamata F.C. er að fara að spila í efstu deild í Grikklandi í fyrsta sinn í 25 ár en liðið var síðast meðal þeirra bestu tímabilið 2000–01.
View this post on Instagram A post shared by Malmö FF (@malmo_ff)
A post shared by Malmö FF (@malmo_ff)