Enski boltinn

Til­boði Arsenal í lykil­mann New­cast­le United hafnað

Aron Guðmundsson skrifar
Bruno Guimaraes er lykilmaður í liði Newcastle
Bruno Guimaraes er lykilmaður í liði Newcastle Vísir/Getty

Tilboð Englandsmeistara Arsenal í brasilíska miðjumanninn Bruno Guimaraes hefur verið hafnað af Newcastle United.

Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá núna í morgun en tilboðið, sem var sent frá Arsenal til forráðamanna Newcastle í gegnum þriðja aðila var undir 60 milljónum punda. 

Guimaraes er einn af lykilmönnum Newcastle United sem og brasilíska landsliðsins og er nú með Brasilíu á HM í fótbolta.

Hann gekk í raðir Newcastle frá Lyon í janúar árið 2022 og hefur spilað yfir 150 leiki fyrir félagið í ensku úrvalsdeildinni og skorað þrjátíu mörk. 

Ljóst er að töluverðar breytingar gætu orðið á liði Newcastle United milli tímabila. Enski landsliðsmaðurinn Anthony Gordon hefur nú þegar verið keyptur til Barcelona á tæpar 70 milljónir punda. Þá er mikill áhugi á ítalska miðjumanni liðsins Sandro Tonali.

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