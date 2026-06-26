Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Aron Guðmundsson skrifar 26. júní 2026 09:35 Bruno Guimaraes er lykilmaður í liði Newcastle Vísir/Getty Tilboð Englandsmeistara Arsenal í brasilíska miðjumanninn Bruno Guimaraes hefur verið hafnað af Newcastle United. Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá núna í morgun en tilboðið, sem var sent frá Arsenal til forráðamanna Newcastle í gegnum þriðja aðila var undir 60 milljónum punda. Guimaraes er einn af lykilmönnum Newcastle United sem og brasilíska landsliðsins og er nú með Brasilíu á HM í fótbolta. Hann gekk í raðir Newcastle frá Lyon í janúar árið 2022 og hefur spilað yfir 150 leiki fyrir félagið í ensku úrvalsdeildinni og skorað þrjátíu mörk. Ljóst er að töluverðar breytingar gætu orðið á liði Newcastle United milli tímabila. Enski landsliðsmaðurinn Anthony Gordon hefur nú þegar verið keyptur til Barcelona á tæpar 70 milljónir punda. Þá er mikill áhugi á ítalska miðjumanni liðsins Sandro Tonali. Enski boltinn Arsenal FC Newcastle United Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti „Mér fannst við ekki góðir“ Íslenski boltinn Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Fleiri fréttir Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Sjá meira