Enska úrvalsdeildarfélagið Tottenham hefur hafið viðræður við Newcastle United um kaup á ítalska landsliðsmanninum Sandro Tonali.
Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í kvöld en mikill áhugi er á miðjumanninum meðal liða í ensku úrvalsdeildinni.
Fjallað hefur verið um mögulegan áhuga liða á borð við Arsenal og Manchester United en eins og sakir standa núna virðist baráttan um Ítalann standa á milli Tottenham og Manchester City.
Þessi 26 ára gamli miðjumaður hefur verið lykilmaður hjá Newcastle United undanfarin tímabil en fulltrúar hans eiga nú bæði í viðræðum við forráðamenn Tottenham og Newcastle United og mun þá koma í ljós hvort hægt verði að komast að samkomulagi um kaup og kjör.
Talið er að forráðamenn Newcastle United vilja fá um 100 milljónir punda fyrir Tonali.
Það virðist hið minnsta kominn þungi af hálfu Tottenham gagnvart því að ganga frá þessum kaupum.
Forráðamenn félagsins vonast til þess að lokkandi launapakki, vilji stjóra Tottenham að fá Tonali til liðs við félagið, sem og London muni heilla Tonali að ganga til liðs við Tottenham.