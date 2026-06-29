Hermann látinn taka pokann sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 12:29 Hermann Hreiðarsson á hliðarlínunni í leik Vals gegn KR í sumar. Vísir/Diego Hermanni Hreiðarssyni hefur verið sagt upp störfum sem þjálfara meistaraflokks karla hjá Valsmönnum. Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari Breiðabliks, tekur við Val í nóvember. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Val sem sjá má í heild sinni að neðan. Tilkynnt var um ráðningu Hermanns í byrjun nóvember og hefur hann því verið þjálfari Vals í átta mánuði. Hann skrifaði þá undir þriggja ára samning við Vals. Valsmenn sitja í 5. sæti Bestu-deildarinnar í knattspyrnu eftir þrettán leiki. Valur vann 4-2 sigur á Þór Akureyri í síðasta leik sínum undir stjórn Hermanns en liðið er með sex sigra og sex töp í þessum þrettán leikjum. Hermann þjálfaði áður HK, ÍBV og Þrótt Vogum en hann er 51 árs. Hermann gerði þriggja ára samning við HK í nóvember 2004 en hætti með liðið eftir aðeins eitt tímabil. Hann hafði áður stýrt Eyjaliðinu í þrjú ár en hætti með liðið þegar hann flutti upp á land. Tilkynningin í heild að neðan Stjórn knattspyrnudeildar Vals hefur ákveðið að gera breytingar á þjálfarateymi meistaraflokks karla. Hermann Hreiðarsson hefur látið af störfum sem aðalþjálfari liðsins og mun Christopher Brazell og þjálfarateymið stýra liðinu út keppnistímabilið. Jafnframt hefur Valur gengið frá ráðningu Halldórs Árnasonar sem tekur við starfi aðalþjálfara 1. nóvember næstkomandi. „Eftir ítarlegt mat á stöðunni er það niðurstaða okkar í stjórn að gera þessa breytingu núna. Við þökkum Hemma fyrir hans framlag til félagsins og óskum honum alls hins besta,“ segir Styrmir Þór Bragason, formaður knattspyrnudeildar Vals. Christopher Brazell, sem verið hefur aðstoðarþjálfari liðsins, mun stýra liðinu út yfirstandandi tímabil ásamt þjálfarateyminu. „Chris er góður þjálfari sem þekkir bæði leikmannahópinn og félagið vel. Hann hefur á stuttum tíma orðið mikilvægur hluti af því sem við erum að gera og við erum honum afar þakklát fyrir að taka að sér þetta verkefni á þessum tímapunkti. Nú snýst þetta um að þjappa hópnum saman, ná fram því besta og klára tímabilið af krafti. Við höfum fulla trú á strákunum í því verkefni.“ Samhliða þessum breytingum hefur Valur gengið frá ráðningu Halldórs Árnasonar sem næsta aðalþjálfara liðsins. „Ég held að allir sem fylgst hafa með íslenskum fótbolta viti hversu öflugur þjálfari Halldór Árnason er. Samningurinn er til fimm ára og það sem er óvenjulegt er að hvorugur aðili getur sagt honum upp fyrstu átján mánuðina. Slík ákvæði eru afar sjaldgæf í íslenskum fótbolta en endurspegla það traust sem ríkir á milli aðila og þá sameiginlegu sýn sem við höfum á verkefnið. Við erum að taka ákvarðanir fyrir framtíðina og þessi ráðning endurspeglar það,“ segir Styrmir. Halldór hefur sannað sig sem einn færasti þjálfari landsins en hann gerði m.a. Breiðablik eftirminnilega að Íslandsmeisturum árið 2024 og stýrði liðinu í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar. „Ég lít á þetta sem mikinn heiður og viðurkenningu á því sem ég stend fyrir sem þjálfari. Valur er eitt stærsta og sögufrægasta félag landsins og ég hef fylgst með og heillast af þeim breytingum sem eru að eiga sér stað á Hlíðarenda. Við höfum átt góð samtöl og ég finn að sýn okkar á leikinn, leikmannaþróun og uppbyggingu félagsins fer mjög vel saman. Ég er virkilega spenntur fyrir því að hefja störf og láta til mín taka,“ segir Halldór. Halldór mun ekki taka við liðinu fyrr en að loknu yfirstandandi tímabili. „Það er auðvitað engin óskastaða að gera breytingar á þjálfarateyminu á þessum tímapunkti en þegar ljóst var að Halldór væri klár þá töldum við best að hann kæmi ekki inn fyrr en að loknu tímabili. Á sama tíma þykir okkur mikilvægt að skapa ákveðinn skýrleika um framtíðina. Nú vita allir hvernig þetta verður hjá okkur og það mun hjálpa okkur í því verkefni sem við erum með í höndunum,“ segir Styrmir. Halldór Árnason mun ekki veita viðtöl vegna ráðningarinnar fyrr en hann hefur formlega störf hjá félaginu 1. nóvember næstkomandi. Fjölmiðlum er bent á Styrmi Þór Bragason formann knattspyrnudeildar Vals. 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