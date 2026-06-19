Enski boltinn

Daga­talið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn ný­liðum

Sindri Sverrisson skrifar
Arsenal hefur titilvörnina á að mæta Coventry.
Arsenal hefur titilvörnina á að mæta Coventry. Getty/Michael Regan

Englandsmeistarar Arsenal hefja titilvörn sína í fyrsta leik nýrrar leiktíðar í ensku úrvalsdeildinni, þegar þeir mæta nýliðum Coventry, undir stjórn Franks Lampard, föstudaginn 21. ágúst.

Leikjadagskrána eins og hún leggur sig má nú finna á vef ensku úrvalsdeildarinnar, með því að smella hér að neðan.

Enska úrvalsdeildin hefst aðeins síðar en ella vegna HM, eða 34 dögum eftir úrslitaleik mótsins. Leiktíðinni lýkur með lokaumferðinni sunnudaginn 30. maí 2027, sex dögum fyrir úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.

Alls verða 33 umferðir um helgar en fimm umferðir spilaðar í miðri viku. Ljóst er að Evrópukeppnirnar munu hafa mikil áhrif en níu ensku lið náðu Evrópusæti á síðustu leiktíð.

Nýliðar Hull fá Man. Utd í heimsókn

Upphafsleikurinn verður fyrsti leikur Coventry í ensku úrvalsdeildinni í 25 ár en liðið vann næstefstu deildina á síðustu leiktíð.

Manchester United sækir aðra nýliða, Hull City, heim laugardaginn 22. ágúst og þriðju nýliðarnir, Ipswich, mæta Sunderland sama dag.

Iraola byrjar á leik við Newcastle

Liverpool spilar sinn fyrsta leik undir stjórn Andoni Iraola þegar liðið sækir Newcastle heim sunnudaginn 23. ágúst, og Manchester City tekur á móti Bournemouth sama dag í slag tveggja liða með nýja stjóra.

Chelsea sækir Fulham heim í Lundúnaslag mánudaginn 24. ágúst, í fyrsta leik Chelsea undir stjórn Xabi Alonso. Fulham á eftir að ráða arftaka Marco Silva.

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:

Föstudagur, 21. ágúst:

  • Arsenal - Coventry (19:00)

Laugardagur, 22. ágúst:

  • Hull City v Manchester United (11:30)
  • Everton v Crystal Palace (14:00)
  • Ipswich v Sunderland (14:00)
  • Nottingham Forest v Leeds (14:00)
  • Brentford v Tottenham (16:30)

Sunnudagur, 23. ágúst:

  • Brighton v Aston Villa (13:00)
  • Manchester City v Bournemouth (13:00)
  • Liverpool v Newcastle (15:30)

Mánudagur, 24. ágúst:

  • Fulham v Chelsea (19:00)
Enski boltinn

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