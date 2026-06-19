Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Sindri Sverrisson skrifar 19. júní 2026 09:36 Arsenal hefur titilvörnina á að mæta Coventry. Getty/Michael Regan Englandsmeistarar Arsenal hefja titilvörn sína í fyrsta leik nýrrar leiktíðar í ensku úrvalsdeildinni, þegar þeir mæta nýliðum Coventry, undir stjórn Franks Lampard, föstudaginn 21. ágúst. Leikjadagskrána eins og hún leggur sig má nú finna á vef ensku úrvalsdeildarinnar, með því að smella hér að neðan. Enska úrvalsdeildin hefst aðeins síðar en ella vegna HM, eða 34 dögum eftir úrslitaleik mótsins. Leiktíðinni lýkur með lokaumferðinni sunnudaginn 30. maí 2027, sex dögum fyrir úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Alls verða 33 umferðir um helgar en fimm umferðir spilaðar í miðri viku. Ljóst er að Evrópukeppnirnar munu hafa mikil áhrif en níu ensku lið náðu Evrópusæti á síðustu leiktíð. Nýliðar Hull fá Man. Utd í heimsókn Upphafsleikurinn verður fyrsti leikur Coventry í ensku úrvalsdeildinni í 25 ár en liðið vann næstefstu deildina á síðustu leiktíð. Manchester United sækir aðra nýliða, Hull City, heim laugardaginn 22. ágúst og þriðju nýliðarnir, Ipswich, mæta Sunderland sama dag. Iraola byrjar á leik við Newcastle Liverpool spilar sinn fyrsta leik undir stjórn Andoni Iraola þegar liðið sækir Newcastle heim sunnudaginn 23. ágúst, og Manchester City tekur á móti Bournemouth sama dag í slag tveggja liða með nýja stjóra. Chelsea sækir Fulham heim í Lundúnaslag mánudaginn 24. ágúst, í fyrsta leik Chelsea undir stjórn Xabi Alonso. Fulham á eftir að ráða arftaka Marco Silva. Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar: Föstudagur, 21. ágúst: Arsenal - Coventry (19:00) Laugardagur, 22. ágúst: Hull City v Manchester United (11:30) Everton v Crystal Palace (14:00) Ipswich v Sunderland (14:00) Nottingham Forest v Leeds (14:00) Brentford v Tottenham (16:30) Sunnudagur, 23. ágúst: Brighton v Aston Villa (13:00) Manchester City v Bournemouth (13:00) Liverpool v Newcastle (15:30) Mánudagur, 24. ágúst: Fulham v Chelsea (19:00) Enski boltinn Mest lesið Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Fótbolti Herinn kallaður á æfingu á HM Fótbolti Fleiri fréttir Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Sjá meira