Enski boltinn

Manchester City þarf að slá met til að kló­festa Ander­son

Stefán Árni Pálsson skrifar
Elliot Anderson er líklega á leið frá Nottingham Forest í sumar en vill eflaust fyrst einbeita sér að HM.
Elliot Anderson er líklega á leið frá Nottingham Forest í sumar en vill eflaust fyrst einbeita sér að HM. Getty/Mike Egerton

Manchester City er sagt vera á lokametrunum með að ganga frá kaupum á enska landsliðsmanninum Elliot Anderson frá Nottingham Forest.

Samkvæmt fjölmiðlum á Englandi hafa forsvarsmenn Nottingham Forest hafnað tveimur tilboðum í leikmanninn en það síðara var upp á rúmlega 120 milljónir punda eða því sem samsvarar 21,5 milljarða íslenskra króna.

Nottingham Forest heldur þó fast í miðjumanninn og vill fá um 130 milljónir punda. Verði af þeim kaupum yrði Anderson dýrasti breski leikmaður sögunnar.

Elliot Anderson er 23 ára og hefur verið einn besti miðjumaður ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil og fest sig í sessi í enska landsliðinu. Manchester United hafði einnig áhuga á leikmanninum en City hefur lengi verið talið í sterkari stöðu í kapphlaupinu.

Félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano segir að viðræður séu komnar á lokastig og að Manchester City sé bjartsýnt á að ganga frá samningnum á næstu dögum.

Þá er jafnvel talið að læknisskoðun fari fram í Bandaríkjunum þar sem Anderson er nú staddur með enska landsliðinu á heimsmeistaramótinu.

Enski boltinn

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