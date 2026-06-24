Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Stefán Árni Pálsson skrifar 24. júní 2026 22:31 Elliot Anderson er líklega á leið frá Nottingham Forest í sumar en vill eflaust fyrst einbeita sér að HM. Getty/Mike Egerton Manchester City er sagt vera á lokametrunum með að ganga frá kaupum á enska landsliðsmanninum Elliot Anderson frá Nottingham Forest. Samkvæmt fjölmiðlum á Englandi hafa forsvarsmenn Nottingham Forest hafnað tveimur tilboðum í leikmanninn en það síðara var upp á rúmlega 120 milljónir punda eða því sem samsvarar 21,5 milljarða íslenskra króna. Nottingham Forest heldur þó fast í miðjumanninn og vill fá um 130 milljónir punda. Verði af þeim kaupum yrði Anderson dýrasti breski leikmaður sögunnar. Elliot Anderson er 23 ára og hefur verið einn besti miðjumaður ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil og fest sig í sessi í enska landsliðinu. Manchester United hafði einnig áhuga á leikmanninum en City hefur lengi verið talið í sterkari stöðu í kapphlaupinu. Félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano segir að viðræður séu komnar á lokastig og að Manchester City sé bjartsýnt á að ganga frá samningnum á næstu dögum. 🚨 Manchester City are confident to get Elliot Anderson deal done, now at the final stages after work behind the scenes.New round of talks to take place for the English midfielder who would undergo medical in the US before joining #MCFC if all goes to plan. pic.twitter.com/MZBZK43vVf— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026 Þá er jafnvel talið að læknisskoðun fari fram í Bandaríkjunum þar sem Anderson er nú staddur með enska landsliðinu á heimsmeistaramótinu. Enski boltinn Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Fótbolti Kerfið hrundi á Wimbledon-mótinu vegna mikils hita Sport Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Fótbolti Skotland - Brasilía | Stöðva Skotarnir sambaboltann? Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Sjá meira