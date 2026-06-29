Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. júní 2026 10:30 Varnarmenn Austurríkis lentu í vandræðum með Ingibjörgu. Judit Cartiel - UEFA Þrátt fyrir að hafa slegið í gegn í Bestu deildinni í sumar með liði FH átti hin sautján ára gamla Ingibjörg Magnúsdóttir ekki von á því að vera kölluð inn í landsliðshóp Íslands fyrir Evrópumót U19. Hún var ekki lengi að láta til sín taka á fyrsta stórmótinu. Ingibjörg tók engan þátt í undankeppni EM U19 heldur var hún hluti af undankeppni U17 landsliðsins, sem hún er enn gjaldgeng í. Frammistöður hennar að undanförnu hafa hins vegar vakið mikla athygli og Ingibjörg, sem hefur skorað 6 mörk og gefið 3 stoðsendingar í 11 leikjum á tímabilinu fyrir FH, var verðlaunuð með sæti í hópnum á lokamóti EM U19. Hún spilaði allan seinni hálfleikinn í fyrsta leik Íslands í gær, í 3-0 tapi gegn Austurríki. Skiljanlega voru úrslitin svekkjandi en hún var stolt af því að spila sinn fyrsta leik á stórmóti fyrir íslenska landsliðið. „Þetta er ótrúlega mikill heiður og ég er mjög þakklát fyrir traustið sem ég fæ,“ sagði Ingibjörg í viðtali við blaðamann Vísis í Bosníu og Hersegóvínu eftir leikinn gegn Austurríki í gær. Hraði og kraftur á hægri kantinum Hún var líka ekki lengi að láta til sín taka, strax í upphafi seinni hálfleiks sýndi hún ógnarhraðann sem býr í henni með góðum spretti upp hægri kantinn. „Ég ætlaði bara að reyna að breyta leiknum, einhvern veginn. Því miður gekk það ekki, ég fékk nokkur færi en því miður datt þetta ekki með okkur,“ sagði Ingibjörg. Mörkin skiluðu sér ekki úr færunum sem Ingibjörg kom sér í, en hún sýndi að hún á vel heima á þessu móti þrátt fyrir að vera tveimur árum yngri en flestar andstæðingar sínir á EM U19. Hún átti þó ekki von á því að vera hér. „Ég var ekkert með þetta á bak við eyrað en þetta er bara mjög mikill sigur fyrir mig.“ Ingibjörg í leiknum gegn Austurríki í gær. Judit Cartiel - UEFA Hvað heldurðu að hafi skilað þér hingað? „Ég veit það ekki, bara dugnaður, og jú hraðinn,“ sagði Ingibjörg brosandi að lokum. Tók við af Thelmu Karen og fer líklega sömu leið Segja mætti að Ingibjörg hafi leyst af hólmi eina efnilegustu knattspyrnukonu Íslands, Thelmu Karen Pálmadóttur, bæði hjá FH og núna hjá U19 landsliðinu. Thelma Karen sló í gegn á hægri kantinum hjá FH í fyrra, var seld fyrir metfé til BK Hacken í Svíþjóð og hefur nú stigið skrefið upp í A-landsliðið, þrátt fyrir að vera enn aðeins átján ára gömul. Ingibjörg hefur eignað sér stöðuna hjá FH og öðlast sæti í U19 landsliðinu, sem Thelma Karen er gjaldgeng í en spilar ekki fyrir á þessu móti. Fastlega er búist við því að Ingibjörg fylgi enn frekar í fótspor Thelmu og verði seld út til atvinnumannaliðs erlendis fljótlega. „Það er frábært að hún sé að taka svona vel við þessu. Ég er ógeðslega stolt af henni, hún er ein mín besta vinkona… Ég dýrka að horfa á hana spila og sjá hvað henni gengur vel. Ég er ekkert smá stolt af henni… Hún getur allt sem hún vill. Ég hlakka til að sjá hana fara út og spila á móti henni einhvers staðar. Eða með henni," sagði Thelma Karen í viðtali við Fótbolta.net nýlega. Landslið kvenna í fótbolta FH Tengdar fréttir Frá Sauðárkróki til Sarajevo: „Ótrúlega skemmtileg umbreyting og hentar mér vel“ Halldór Jón Sigurðsson er mættur á sitt fyrsta stórmót sem landsliðsþjálfari og segir gott að hafa loksins tíma til að sinna því sem hann gerir best, eftir að hafa starfað í allt öðruvísi umhverfi áður. 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