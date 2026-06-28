Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Stefán Árni Pálsson skrifar 28. júní 2026 21:45 Pep Chavarría í leik í vetur. vísir/getty Chelsea er að skoða þann möguleika að fá spænska vinstri bakvörðinn Pep Chavarría frá Rayo Vallecano í sumar en greint er frá þessu í miðlum á Spáni. Chelsea er á höttunum eftir nýjum leikmanni í vinstri bakvarðarstöðuna og Chavarría hefur komið óvænt inn á radar félagsins. Talið er að fyrstu þreifingar hafi þegar átt sér stað milli Chelsea og Rayo Vallecano. Chavarría, sem er 28 ára gamall, átti gott tímabil með Rayo Vallecano í spænsku deildinni. Þrátt fyrir það hefur nafn hans lítið verið orðað við stærstu félög Evrópu og því kæmu félagaskipti til Chelsea mörgum á óvart. Chelsea hefur verið virkt á leikmannamarkaðnum í sumar og leitast við að styrkja varnarlínuna fyrir komandi tímabil. Chavarría er sagður vera einn af þeim kostum sem félagið skoðar, þó að ljóst sé að endanleg ákvörðun hafi ekki verið tekin og fleiri nöfn séu einnig á lista félagsins. Ef af kaupunum verður myndi Chavarría fá tækifæri til að spreyta sig í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn á ferlinum, eftir að hafa leikið allan sinn atvinnumannaferil á Spáni. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR Íslenski boltinn Mickelson sýndi eiginkonu keppinautar nektarmynd af sér Golf Biður bosnísku þjóðina afsökunar: „Get ekki bent á landið á korti“ Fótbolti Svona líta 32-liða úrslitin á HM út Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Íslenski boltinn Forseti Suður-Kóreu húðskammar „vanhæfan“ landsliðsþjálfara Fótbolti Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki Fótbolti Mikið fjör en engin mörk hjá Kólumbíu og Portúgal og Kongó skaust áfram Fótbolti Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Íslenski boltinn Argentína datt í lukkupottinn: Greið leið í undanúrslitin Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Sjá meira