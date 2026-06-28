Enski boltinn

Chelsea horfir ó­vænt til varnarmanns Rayo Vallecano

Stefán Árni Pálsson skrifar
Pep Chavarría í leik í vetur.
Pep Chavarría í leik í vetur. vísir/getty

Chelsea er að skoða þann möguleika að fá spænska vinstri bakvörðinn Pep Chavarría frá Rayo Vallecano í sumar en greint er frá þessu í miðlum á Spáni.

Chelsea er á höttunum eftir nýjum leikmanni í vinstri bakvarðarstöðuna og Chavarría hefur komið óvænt inn á radar félagsins. Talið er að fyrstu þreifingar hafi þegar átt sér stað milli Chelsea og Rayo Vallecano.

Chavarría, sem er 28 ára gamall, átti gott tímabil með Rayo Vallecano í spænsku deildinni. Þrátt fyrir það hefur nafn hans lítið verið orðað við stærstu félög Evrópu og því kæmu félagaskipti til Chelsea mörgum á óvart.

Chelsea hefur verið virkt á leikmannamarkaðnum í sumar og leitast við að styrkja varnarlínuna fyrir komandi tímabil. Chavarría er sagður vera einn af þeim kostum sem félagið skoðar, þó að ljóst sé að endanleg ákvörðun hafi ekki verið tekin og fleiri nöfn séu einnig á lista félagsins.

Ef af kaupunum verður myndi Chavarría fá tækifæri til að spreyta sig í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn á ferlinum, eftir að hafa leikið allan sinn atvinnumannaferil á Spáni.

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