Enski boltinn

Í læknis­skoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upp­hæð

Sindri Sverrisson skrifar
Elliot Anderson er upptekinn með enska landsliðinu á HM en framtíð hans er að skýrast.
Elliot Anderson er upptekinn með enska landsliðinu á HM en framtíð hans er að skýrast. Getty/Sathire Kelpa

Manchester City hefur náð samkomulagi við Nottingham Forest um kaup á enska landsliðsmiðjumanninum Elliot Anderson.

City-menn hafa sótt það stíft að fá Anderson í sínar raðir og í kvöld greindi The Athletic frá því að nýtt og betrumbætt tilboð City hefði verið samþykkt. Kaupverðið er 116 milljónir punda sem samsvarar 19,4 milljörðum króna.

Anderson, sem er 23 ára gamall, er upptekinn með enska landsliðinu á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada, en hefur fengið leyfi til að gangast undir læknisskoðun í New York á morgun áður en gengið verður frá öðrum lausum endum svo hægt verði að kynna hann sem nýjasta leikmann City.

The Athletic segir að Forest hafi vonast til að kaupverðið yrði hærra en þær 125 milljónir punda sem Liverpool greiddi Newcastle til að gera Alexander Isak að dýrasta leikmanni Bretlandseyja í fyrrasumar. City hafi fyrst gert Forest munnlegt tilboð 10. júní upp á 106 milljónir punda, sem myndi geta hækkað upp í 120 milljónir punda, en nú sé upphæðin 116 milljónir punda og engar klásúlur þurfi að uppfylla til að sú upphæð verði að fullu greidd.

Anderson kom til Forest frá Newcastle og spilaði 92 leiki fyrir liðið, þar á meðal hvern einasta deildarleik á síðustu leiktíð þegar hann skoraði fjögur mörk og átti fjórar stoðsendingar.

Anderson hefur verið í byrjunarliði Englands í báðum leikjunum á HM til þessa, gegn Króatíu og Gana, en liðið mætir svo Panama á laugardaginn.

The Athletic segir að Forest sé með Lucas Bergvall hjá Tottenham í sigtinum sem arftaka Anderson á miðjunni.

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