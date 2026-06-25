Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Sindri Sverrisson skrifar 25. júní 2026 22:48 Elliot Anderson er upptekinn með enska landsliðinu á HM en framtíð hans er að skýrast. Getty/Sathire Kelpa Manchester City hefur náð samkomulagi við Nottingham Forest um kaup á enska landsliðsmiðjumanninum Elliot Anderson. City-menn hafa sótt það stíft að fá Anderson í sínar raðir og í kvöld greindi The Athletic frá því að nýtt og betrumbætt tilboð City hefði verið samþykkt. Kaupverðið er 116 milljónir punda sem samsvarar 19,4 milljörðum króna. Anderson, sem er 23 ára gamall, er upptekinn með enska landsliðinu á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada, en hefur fengið leyfi til að gangast undir læknisskoðun í New York á morgun áður en gengið verður frá öðrum lausum endum svo hægt verði að kynna hann sem nýjasta leikmann City. The Athletic segir að Forest hafi vonast til að kaupverðið yrði hærra en þær 125 milljónir punda sem Liverpool greiddi Newcastle til að gera Alexander Isak að dýrasta leikmanni Bretlandseyja í fyrrasumar. City hafi fyrst gert Forest munnlegt tilboð 10. júní upp á 106 milljónir punda, sem myndi geta hækkað upp í 120 milljónir punda, en nú sé upphæðin 116 milljónir punda og engar klásúlur þurfi að uppfylla til að sú upphæð verði að fullu greidd. Anderson kom til Forest frá Newcastle og spilaði 92 leiki fyrir liðið, þar á meðal hvern einasta deildarleik á síðustu leiktíð þegar hann skoraði fjögur mörk og átti fjórar stoðsendingar. Anderson hefur verið í byrjunarliði Englands í báðum leikjunum á HM til þessa, gegn Króatíu og Gana, en liðið mætir svo Panama á laugardaginn. The Athletic segir að Forest sé með Lucas Bergvall hjá Tottenham í sigtinum sem arftaka Anderson á miðjunni. Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Íslenski boltinn Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti „Mér fannst við ekki góðir“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Sjá meira