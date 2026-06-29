Fjórir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær þar sem Keflavík, Valur og Stjarnan fögnuðu öll sigri en nú má sjá mörkin úr þeim öllum hér inni á Vísi.
Nýliðar Keflavíkur unnu óvæntan og dramatískan sigur á KR-ingum suður með sjó þar sem Alpha Conteh tryggði Keflavík öll þrjú stigin með glæsimarki í blálokin.
Arnór Ingvi Traustason og Eiður Gauti Sæbjörnsson skoruðu fyrir KR en Marin Mudrazija skoraði bæði hin mörkin fyrir Keflvíkinga.
Valsmenn sóttu þrjú stig á Akureyri með 4-2 sigri á heimamönnum í Þór. Markus Lund Nakkim skoraði tvö fyrstu mörkin en hin gerðu Albin Skoglund og Tryggvi Hrafn Haraldsson í lok leiks eftir að Þórsarar höfðu jafnað metin í 2-2. Ingimar Arnar Kristjánsson og Kristófer Kristjánsson skoruðu mörk Þórs.
Úlfur Ágúst Björnsson kom FH í 1-0 snemma leiks en Omar Sowe jafnaði metin á fyrstu mínútu seinni hálfleiks og tryggði Eyjamönnum 1-1 jafntefli í Kaplakrika.
Emil Atlason, Benedikt V. Warén og Þorri Mar Þórisson skoruðu mörk Stjörnunnar í 3-1 sigri á KA en þetta var fyrsti sigur liðsins síðan Jón Þór Hauksson tók við þjálfun Garðabæjarliðsins. Hallgrímur Mar Steingrímsson minnkaði muninn fyrir KA-menn sem eru stigalausir í síðustu fimm leikjum.
Það má sjá mörk úr öllum leikjunum hér fyrir ofan og neðan.