Íslenski boltinn

Glæsi­mark sem felldi KR, markaveisla á Akur­eyri og fyrsti sigur Jóns Þórs

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það fór vel á með mönnum fyrir leik í Kaplakrika í gær. Helgi Mikael Jónasson dómari með Alex Frey Hilmarssyni, fyrirliða ÍBV, og Ísaki Óla Ólafssyni, fyrirliða FH.
Það fór vel á með mönnum fyrir leik í Kaplakrika í gær. Helgi Mikael Jónasson dómari með Alex Frey Hilmarssyni, fyrirliða ÍBV, og Ísaki Óla Ólafssyni, fyrirliða FH. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Fjórir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær þar sem Keflavík, Valur og Stjarnan fögnuðu öll sigri en nú má sjá mörkin úr þeim öllum hér inni á Vísi.

Nýliðar Keflavíkur unnu óvæntan og dramatískan sigur á KR-ingum suður með sjó þar sem Alpha Conteh tryggði Keflavík öll þrjú stigin með glæsimarki í blálokin.

Arnór Ingvi Traustason og Eiður Gauti Sæbjörnsson skoruðu fyrir KR en Marin Mudrazija skoraði bæði hin mörkin fyrir Keflvíkinga.

Valsmenn sóttu þrjú stig á Akureyri með 4-2 sigri á heimamönnum í Þór. Markus Lund Nakkim skoraði tvö fyrstu mörkin en hin gerðu Albin Skoglund og Tryggvi Hrafn Haraldsson í lok leiks eftir að Þórsarar höfðu jafnað metin í 2-2. Ingimar Arnar Kristjánsson og Kristófer Kristjánsson skoruðu mörk Þórs.

Úlfur Ágúst Björnsson kom FH í 1-0 snemma leiks en Omar Sowe jafnaði metin á fyrstu mínútu seinni hálfleiks og tryggði Eyjamönnum 1-1 jafntefli í Kaplakrika.

Emil Atlason, Benedikt V. Warén og Þorri Mar Þórisson skoruðu mörk Stjörnunnar í 3-1 sigri á KA en þetta var fyrsti sigur liðsins síðan Jón Þór Hauksson tók við þjálfun Garðabæjarliðsins. Hallgrímur Mar Steingrímsson minnkaði muninn fyrir KA-menn sem eru stigalausir í síðustu fimm leikjum.

Það má sjá mörk úr öllum leikjunum hér fyrir ofan og neðan.

Klippa: Mörkin úr leik Þórs og Vals
Besta deild karla Stjarnan Valur Keflavík ÍF KR ÍBV FH KA Þór Akureyri

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