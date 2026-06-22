Manchester United-goðsögnin Mark Hughes segist vera niðurbrotinn eftir að sonur hans, Alex, lést, aðeins 38 ára að aldri.
Alex Hughes starfaði sem yfirmaður leikmannaumsjónar hjá enska fótboltafélaginu Grimsby. Félagið staðfestir andlát hins 38 ára gamla á eigin miðlum.
Fjölskyldan hefur einnig sent frá sér yfirlýsingu í gegnum Samtök knattspyrnustjóra.
„Við Jill erum algjörlega niðurbrotin vegna skyndilegs og óvænts fráfalls ástkærs sonar okkar, Alex,“ segir Mark Hughes í yfirlýsingunni.
Mark Hughes' son Alex dies aged 38 https://t.co/fTRomheuwK— BBC News (UK) (@BBCNews) June 21, 2026
Mark Hughes' son Alex dies aged 38 https://t.co/fTRomheuwK
„Alex var dásamlegur sonur, bróðir Curtis og Xennu, tryggur eiginmaður Jessicu og ástríkur faðir tveggja fallegra barna þeirra, Sebastians og Leonardos,“ bætir hann við.
Fjölskyldan biður um að einkalíf hennar sé virt á meðan hún reynir að vinna úr missinum.
Mark Hughes skapaði sér bæði nafn sem leikmaður og knattspyrnustjóri en hann var stjóri Carlisle United á síðasta tímabili eftir að hafa stýrt liðum eins og Manchester City, Fulham og Queens Park Rangers á árum áður.
Sem leikmaður lék Hughes um tíma með bæði Barcelona og Bayern München en lengst var hann hjá Manchester United. Hann var tvisvar enskur meistari og þrisvar enskur bikarmeistari með United og skoraði einnig bæði mörkin í úrslitaleik þegar liðið varð Evrópumeistari bikarhafa vorið 1991 eftir sigur á Barcelona.
Everyone at Grimsby Town Football Club is devastated to learn of the sudden and unexpected passing of our Player Recruitment Lead, Alex Hughes.Rest in peace, Alex. Once a Mariner, always a Mariner.#GTFC— Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) June 21, 2026
Everyone at Grimsby Town Football Club is devastated to learn of the sudden and unexpected passing of our Player Recruitment Lead, Alex Hughes.Rest in peace, Alex. Once a Mariner, always a Mariner.#GTFC