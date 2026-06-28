Enski boltinn

Newcastle með auga­stað á efni­legum miðjumanni Freiburg

Stefán Árni Pálsson skrifar
Johan Manzambi hefur verið frábær á HM.
Johan Manzambi hefur verið frábær á HM. Vísir/getty

Newcastle United hefur áhuga á að fá svissneska miðjumanninn Johan Manzambi frá Freiburg í sumar, samkvæmt Daily Mail.

Manzambi, sem er aðeins tvítugur, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni fyrir bæði Freiburg og svissneska landsliðið á heimsmeistaramótinu. Miðjumaðurinn hefur verið einn af skærustu ungu leikmönnum mótsins og áhugi stærri félaga hefur aukist í kjölfarið.

Newcastle er sagt fylgjast grannt með þróun mála og líta á Manzambi sem leikmann sem gæti styrkt miðsvæðið til framtíðar.

Manzambi er með samning við Freiburg til ársins 2030 og því mun hann kosta skildinginn.

Óljóst er hvort Newcastle leggi fram formlegt tilboð á næstu vikum, en ljóst er að frammistaða Manzambi á HM hefur komið honum á óskalista nokkurra af stærstu félögum Evrópu.

Enski boltinn Newcastle United

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