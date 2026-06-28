Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Stefán Árni Pálsson skrifar 28. júní 2026 23:17 Johan Manzambi hefur verið frábær á HM. Vísir/getty Newcastle United hefur áhuga á að fá svissneska miðjumanninn Johan Manzambi frá Freiburg í sumar, samkvæmt Daily Mail. Manzambi, sem er aðeins tvítugur, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni fyrir bæði Freiburg og svissneska landsliðið á heimsmeistaramótinu. Miðjumaðurinn hefur verið einn af skærustu ungu leikmönnum mótsins og áhugi stærri félaga hefur aukist í kjölfarið. Newcastle er sagt fylgjast grannt með þróun mála og líta á Manzambi sem leikmann sem gæti styrkt miðsvæðið til framtíðar. Manzambi er með samning við Freiburg til ársins 2030 og því mun hann kosta skildinginn. Óljóst er hvort Newcastle leggi fram formlegt tilboð á næstu vikum, en ljóst er að frammistaða Manzambi á HM hefur komið honum á óskalista nokkurra af stærstu félögum Evrópu. Enski boltinn Newcastle United Mest lesið Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR Íslenski boltinn Mickelson sýndi eiginkonu keppinautar nektarmynd af sér Golf Biður bosnísku þjóðina afsökunar: „Get ekki bent á landið á korti“ Fótbolti Svona líta 32-liða úrslitin á HM út Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Íslenski boltinn Forseti Suður-Kóreu húðskammar „vanhæfan“ landsliðsþjálfara Fótbolti Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Mikið fjör en engin mörk hjá Kólumbíu og Portúgal og Kongó skaust áfram Fótbolti Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Íslenski boltinn Fleiri fréttir Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Sjá meira