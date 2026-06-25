Enski boltinn

Onana aftur að láni frá Man. Utd

Sindri Sverrisson skrifar
André Onana virðist ekki eiga afturkvæmt á Old Trafford.
André Onana virðist ekki eiga afturkvæmt á Old Trafford. Getty/Ash Donelon

Manchester United mun hafa gert samkomulag við Trabzonspor um að tyrkneska félagið fái markvörðinn André Onana aftur að láni á komandi leiktíð.

Tyrkneski blaðamaðurinn Yagiz Sabuncuoglu greindi frá þessu í dag og miðlar á borð við ESPN hafa einnig heimildir fyrir þessu.

Onana var að láni hjá Trabzosnspor á síðustu leiktíð eftir að hafa valdið vonbrigðum á Old Trafford frá því að hann var keyptur til United frá Inter sumarið 2023.

Þessi þrítugi Kamerúni fékk að vita það eftir fund í maí að hann væri ekki í áætlunum Michaels Carrick fyrir næstu leiktíð. Hann er hins vegar samningsbundinn United fram til ársins 2028.

Samkvæmt ESPN ætlar United sér að ná í reyndan markvörð til að bæta við hóp sinn í sumar. Altay Bayindir virðist á förum frá félaginu en Tyrkinn er á heimleið frá Ameríku af HM eftir lokaleik Tyrklands í nótt, gegn Bandaríkjunum, þar sem hann hefur verið á varamannabekknum.

Hinn fertugi Tom Heaton framlengdi samning sinn við United um eitt ár og er hugsaður sem „þriðji markvörður“ en United er í leit að öðrum markverði til að veita Senne Lammens samkeppni um aðalmarkvarðarstöðuna.

Carrick fær þá leikmenn sem ekki eru á HM til æfinga þann 9. júlí þegar undirbúningstímabilið hefst.

Enski boltinn Manchester United

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