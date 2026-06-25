Onana aftur að láni frá Man. Utd

Manchester United mun hafa gert samkomulag við Trabzonspor um að tyrkneska félagið fái markvörðinn André Onana aftur að láni á komandi leiktíð.
Tyrkneski blaðamaðurinn Yagiz Sabuncuoglu greindi frá þessu í dag og miðlar á borð við ESPN hafa einnig heimildir fyrir þessu.
Onana var að láni hjá Trabzosnspor á síðustu leiktíð eftir að hafa valdið vonbrigðum á Old Trafford frá því að hann var keyptur til United frá Inter sumarið 2023.
Þessi þrítugi Kamerúni fékk að vita það eftir fund í maí að hann væri ekki í áætlunum Michaels Carrick fyrir næstu leiktíð. Hann er hins vegar samningsbundinn United fram til ársins 2028.
🚨🇹🇷 BREAKING: André Onana to Trabzonspor, here we go! 🫱🏻🫲🏿New loan deal verbally agreed as Onana is not part of #MUFC plan for next season and Trabzon are ready to re-sign him.Trabzonspor to pay loan fee to United as details being sorted then done, as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/pbNDIdDwSs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
🚨🇹🇷 BREAKING: André Onana to Trabzonspor, here we go! 🫱🏻🫲🏿New loan deal verbally agreed as Onana is not part of #MUFC plan for next season and Trabzon are ready to re-sign him.Trabzonspor to pay loan fee to United as details being sorted then done, as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/pbNDIdDwSs
Samkvæmt ESPN ætlar United sér að ná í reyndan markvörð til að bæta við hóp sinn í sumar. Altay Bayindir virðist á förum frá félaginu en Tyrkinn er á heimleið frá Ameríku af HM eftir lokaleik Tyrklands í nótt, gegn Bandaríkjunum, þar sem hann hefur verið á varamannabekknum.
Hinn fertugi Tom Heaton framlengdi samning sinn við United um eitt ár og er hugsaður sem „þriðji markvörður“ en United er í leit að öðrum markverði til að veita Senne Lammens samkeppni um aðalmarkvarðarstöðuna.
Carrick fær þá leikmenn sem ekki eru á HM til æfinga þann 9. júlí þegar undirbúningstímabilið hefst.