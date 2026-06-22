Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool hefur hafnað tilboði Inter Mílanó upp á 25 milljónir evra í uppalda miðjumanninn Curtis Jones.
Tilboðið er langt undir þeim 35 milljónum punda sem Liverpool metur Jones á og félagið segist alls ekki tilbúið í það að samþykkja sölu á miðjumanninum á lækkuðu verði.
Jones, sem er 25 ára, á aðeins eitt ár eftir af núverandi samningi sínum á Anfield og þetta er í annað sinn sem Inter reynir að fá hann á þessu ári.
Ítalska félagið hafði áhuga á honum í janúar og lagði til lánssamning með kaupskyldu en því var einnig hafnað af Liverpool.
Í þessum mánuði sagði Piero Ausilio, yfirmaður íþróttamála hjá Inter: „Curtis Jones – við fylgjumst með honum. Við höfum ekkert farið leynt með það. Við skiljum hver þróunin verður.“
Federico Chiesa gekk svo langt að segja ítalska dagblaðinu La Gazzetta dello Sport að Jones hefði spurt hann hvernig það væri að búa á Ítalíu.
Hinn uppaldi leikmaður Jones gekk til liðs við unglingaakademíu Liverpool níu ára gamall áður en hann skrifaði undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við Rauða herinn árið 2018.
Liverpool have turned down a verbal offer of around €25million (£21.7m; $28.7m) from Inter for Curtis Jones.It is the second attempt the Serie A champions have made to secure the 25-year-old midfielder’s services this summer but it falls considerably short of the Merseyside… pic.twitter.com/kRJqFLyE5o— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 21, 2026
Liverpool have turned down a verbal offer of around €25million (£21.7m; $28.7m) from Inter for Curtis Jones.It is the second attempt the Serie A champions have made to secure the 25-year-old midfielder’s services this summer but it falls considerably short of the Merseyside… pic.twitter.com/kRJqFLyE5o