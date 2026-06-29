Eiginkona og börn argentínska knattspyrnumannsins Lucas Trejo hafa fundist látin í kjölfar tveggja hrikalegra jarðskjálfta í Venesúela.
Jarðskjálftar upp á 7,2 og 7,5 stig á Richters-mælikvarða urðu með stuttu millibili á miðvikudag og er talið að að minnsta kosti 1.430 manns hafi látist.
Argentínski varnarmaðurinn, sem spilar með Club Sport Marítimo de La Guaira, var staddur í höfuðborginni Caracas þegar hamfarirnar dundu yfir. Skjálftarnir ollu því að íbúðarbygging í Playa Grande, hverfi í fylkinu La Guaira þar sem ung fjölskylda hans bjó, hrundi til grunna.
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Trejo hraðaði sér strax aftur til bæjarins og tók þátt í örvæntingarfullri og stanslausri 74 klukkustunda leit í óstöðugum rústunum ásamt neyðarstarfsfólki og sjálfboðaliðum.
Vonast var til að finna fólk á lífi en sú von breyttist í djúpa sorg þegar björgunarsveitir komust loks að neðri hæðum byggingarinnar og staðfestu að eiginkona hans, Yanina Maranella, og tvö ung börn þeirra, Aarón og Ainhoa, hefðu látist á hörmulegan hátt.
Í sjötíu og fjórar erfiðar klukkustundir neitaði hann að hætta að grafa og hélt í þverrandi von um að heyra raddir barna sinna undir rústunum. En kraftaverkið varð aldrei. Nokkrir knattspyrnumenn úr venesúelsku deildinni tóku þátt í að hreinsa rústir og leita að fjölskyldu Trejo.
Robert Garcés (Metropolitanos FC) fór þar fyrir mönnum, ásamt José Correa (Deportivo La Guaira) og Edson Tortolero (Carabobo FC):
„Við erum hér til að bjarga mannslífum og standa með Lucas Trejo, sem er vinur okkar og bróðir í fótboltanum. Ætlunin er að þið getið rétt okkur hjálparhönd, hjálpað okkur á þessari erfiðu stundu,“ sagði Robert Garcés.
„Við höfum aðeins eina vél, en hún er ekki nóg. Okkur vantar sjónaukakrana, þráðlaust slípirokk, gripkló og mikla mannlega hjálp. Ég vona að með þessu myndbandi munið þið hjálpa okkur,“ sagði Garcés.
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