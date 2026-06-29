Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 14:11 Styrmir Þór Bragason, formaður knattspyrnudeildar Vals ræddi við íþróttadeild Sýnar um þær þjálfarabreytingar sem stjórn knattspyrnudeildar ákvað að fara í hjá karlaliði félagsins í fótbolta. Hermanni Hreiðarssyni var sagt upp störfum. Vísir/Samsett Aron Guðmundsson hitti Styrmi Þór Bragason, formann knattspyrnudeildar Vals, í dag og ræddi við hann um þá ákvörðun að reka Hermann Hreiðarsson úr starfi þjálfara meistaraflokks karla hjá Val. Styrmir fór strax að skoða þjálfarabreytingar þegar hann settist í formannsstólinn í maí. Hermann var ráðinn fyrir átta mánuðum og náði aðeins að stýra Valsliðinu í þrettán leikjum í Bestu deildinni. Sá síðasti var 4-2 sigurleikur á Þór á Akureyri í gær. „Það er alveg ljóst að við vorum náttúrulega ekki alveg sáttir við það sem var að gerast í hópnum. Við erum með ákveðna mælikvarða sem við horfum til sem við skilgreinum sem árangur og þróunin var alls ekki í þá átt sem við vildum sjá,“ sagði Styrmir. „Við hefðum viljað sjá þetta gerast aðeins betur og árangurinn hefði verið betri miðað við þessa mælikvarða. Við töldum bara að ákvörðunin væri rétt núna að slíta þessu samstarfi og menn færu hvor í sína áttina,“ sagði Styrmir. Klippa: Formaður Vals um þjálfarabreytingar Hermann er frábær drengur Voru það mistök að ráða Hermnn í starfið upphaflega síðasta haust? „Nei, alls ekki. Hermann er frábær drengur og virkilega gaman að vinna með honum en ég held að þetta bara samstarf hafi ekki gengið upp. Það er einfalt en það er ekki hægt að skilgreina þetta sem einhver mistök,“ sagði Styrmir. „Þetta er fyrst og fremst það að verkefnið sem slíkt gekk ekki nægilega vel upp. Við töldum bara best að segja þetta gott,“ sagði Styrmir sem segir að Hermann hafi ekki tekið þessum fréttum sérstaklega illa. Fór strax að skoða þetta Styrmir settist í formannsstólinn í maí en var búinn að vera í kringum starfið í lengri tíma. Var þetta eitthvað sem hann fór strax að íhuga og skoða þegar hann tók við formennskunni? „Já, ég gerði það,“ sagði Styrmir. Valsmenn hafa ráðið Halldór Árnason til fimm ára en hann tekur ekki við fyrr en í nóvember. „Það er alveg ljóst að ég hef átt samtal við Halldór í þó nokkurn tíma og þetta er ekki einhver skyndiákvörðun. Við erum að taka náttúrulega lengri tíma ákvörðun með hagsmuni Vals og félagsins að leiðarljósi og það náttúrulega auðvitað ég held að það fari enginn í grafgötur með það að Halldór er frábær þjálfari og hefur sýnt góðan árangur í sínu starfi,“ sagði Styrmir. Enginn vill blæða peningum Halldór er með fimm ára samning og hann er óuppsegjanlegur af beggja hálfu fyrstu átján mánuðina. Hafandi þetta í huga, var það léttir að svona ákvæði hafi ekki verið í samningnum hjá Hermanni? „Ég held að það sé alveg klárt að auðvitað vill enginn blæða einhverjum peningum sem að þeir þurfa ekki að greiða en við erum auðvitað með ráðningarsamning við Hermann og stöndum við hann bara eins og hann kemur fyrir,“ sagði Styrmir. Ræddu bara við Halldór Það voru orðrómar á kreiki um að Valsmenn væru mögulega að skoða Eið Smára Guðjohnsen í þessa þjálfarastöðu. Voru fleiri kandídatar sem þið skoðuðuð á þessu tímabili? „Nei, við ræddum ekki við neinn, bara við Halldór og raunverulega var bara áhugi á því að fá hann til starfa, enda töldum við hann vera rétta manninn í starfið,“ sagði Styrmir en rætt verður við Styrmi í kvöldfréttum Sýnar. 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