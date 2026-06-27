Enski boltinn

Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Granit Xhaka er fyrirliði svissneska landsliðsins sem er komið í 32-liða úrslit á HM.
Granit Xhaka er fyrirliði svissneska landsliðsins sem er komið í 32-liða úrslit á HM. getty/Jared C. Tilton

Nýr knattspyrnustjóri Chelsea, Xabi Alonso, vill endurnýja kynnin við svissneska miðjumanninn Granit Xhaka hjá Sunderland.

Xhaka lék undir stjórn Alonos hjá Bayer Leverkusen. Svisslendingurinn var í lykilhlutverki hjá þýska liðinu sem vann tvöfalt heima fyrir tímabilið 2023-24 og komst í úrslit Evrópudeildarinnar.

Fyrir síðasta tímabil gekk Xhaka í raðir Sunderland. Hann átti stóran þátt í góðu gengi nýliðanna sem enduðu í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og unnu sér þátttökurétt í Evrópudeildinni á næsta tímabili.

Svo gæti farið að Xhaka tæki ekki þátt í því ævintýri með Sunderland því enskir fjölmiðlar greina frá því að Alonso vilji fá hann til Chelsea.

Sunderland hefur þó engan áhuga á að selja Xhaka sem er að spila á HM með svissneska landsliðinu.

Hinn 33 ára Xhaka þekkir vel til í London en hann lék með Arsenal á árunum 2016-23 og var fyrirliði liðsins um tíma.

Chelsea hefur aðallega keypt unga leikmenn undanfarin ár og var með yngsta liðið í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Alonso vill styrkja lið Chelsea með reynslumiklum leikmönnum sem þekkja ensku úrvalsdeildina og í vor lét einn af eigendum félagsins, Behdad Eghbali, hafa eftir sér að það þyrfti kannski að breyta innkaupastefnu sinni til að ná betri árangri.

Chelsea endaði í 8. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Enzo Maresca hætti sem stjóri liðsins í byrjun þessa árs og við starfi hans tók Liam Rosenior. Hann var látinn taka pokann sinn í apríl og Alonso var svo tilkynntur sem nýr stjóri Chelsea skömmu seinna.

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