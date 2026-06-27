Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 19:47 Granit Xhaka er fyrirliði svissneska landsliðsins sem er komið í 32-liða úrslit á HM. getty/Jared C. Tilton Nýr knattspyrnustjóri Chelsea, Xabi Alonso, vill endurnýja kynnin við svissneska miðjumanninn Granit Xhaka hjá Sunderland. Xhaka lék undir stjórn Alonos hjá Bayer Leverkusen. Svisslendingurinn var í lykilhlutverki hjá þýska liðinu sem vann tvöfalt heima fyrir tímabilið 2023-24 og komst í úrslit Evrópudeildarinnar. Fyrir síðasta tímabil gekk Xhaka í raðir Sunderland. Hann átti stóran þátt í góðu gengi nýliðanna sem enduðu í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og unnu sér þátttökurétt í Evrópudeildinni á næsta tímabili. Svo gæti farið að Xhaka tæki ekki þátt í því ævintýri með Sunderland því enskir fjölmiðlar greina frá því að Alonso vilji fá hann til Chelsea. Sunderland hefur þó engan áhuga á að selja Xhaka sem er að spila á HM með svissneska landsliðinu. Hinn 33 ára Xhaka þekkir vel til í London en hann lék með Arsenal á árunum 2016-23 og var fyrirliði liðsins um tíma. Chelsea hefur aðallega keypt unga leikmenn undanfarin ár og var með yngsta liðið í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Alonso vill styrkja lið Chelsea með reynslumiklum leikmönnum sem þekkja ensku úrvalsdeildina og í vor lét einn af eigendum félagsins, Behdad Eghbali, hafa eftir sér að það þyrfti kannski að breyta innkaupastefnu sinni til að ná betri árangri. Chelsea endaði í 8. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Enzo Maresca hætti sem stjóri liðsins í byrjun þessa árs og við starfi hans tók Liam Rosenior. Hann var látinn taka pokann sinn í apríl og Alonso var svo tilkynntur sem nýr stjóri Chelsea skömmu seinna. Enski boltinn Chelsea FC Sunderland AFC Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Elísa vann aftur á Ítalíu Sport 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Haraldur Franklín nálgast Opna breska Golf Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Fleiri fréttir Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Sjá meira