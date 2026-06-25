Spænska fótboltakonan Alexia Putellas, einn allra besti leikmaður sögunnar, hefur ákveðið að semja við enska félagið London City Lionesses.
Virtir miðlar á borð við BBC greina frá því að ákvörðun Putellas liggi nú fyrir en hennar nýja félag á eftir að tilkynna um komu hennar. Hún fer frítt til félagsins og er sögð fá afar há laun.
BBC segir að nánast öll félög með fjárhagslegt bolmagn hafi reynt að fá þessa mögnuðu fótboltakonu. Miðillinn segir að Putellas hafi meðal annars einnig íhugað að ganga í raðir Boston Legacy í Bandaríkjunum en á endanum ákveðið að verða Ljónynja.
Bandaríski auðkýfingurinn Michele Kang er eigandi London City Lionesses en hún á einnig Lyon í Frakklandi og Washingon Spirit í Bandaríkjunum. Hún er sögð staðráðin í að koma enska liðinu í Meistaradeild Evrópu og ljóst að koma Putellas mun hjálpa til við það. Liðið varð í sjötta sæti á sínu fyrsta tímabili í úrvalsdeildinni í vor.
Putellas, sem hlaut Ballon d‘Or árin 2021 og 2022, tilkynnti í síðasta mánuði að hún myndi yfirgefa Barcelona. Þar hefur hún verið lykilmaður í besta liði Evrópu, spilað í 14 ár og unnið Meistaradeild Evrópu fjórum sinnum.
Putellas hefur auk þess orðið Spánarmeistari tíu sinnum og alls unnið 38 titla með Barcelona. Hún á markamet félagsins og hefur skorað 232 mörk í 507 leikjum. Aðeins Melanie Serrano á fleiri leiki að baki fyrir félagið og það munar bara níu leikjum á þeim.