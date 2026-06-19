Enski boltinn

Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andoni Iraola er tekinn við Liverpool og fær að kynnast meiri pressu en hann hefur nokkurn tímann kynnst á þjálfaraferlinum.
Andoni Iraola er tekinn við Liverpool og fær að kynnast meiri pressu en hann hefur nokkurn tímann kynnst á þjálfaraferlinum. Getty/Andrew Powell

Jamie Carragher, sérfræðingur Sky Sports og næstleikjahæsti leikmaðurinn í sögu Liverpool, veltir fyrir sér þeim væntingum og kröfum sem verða gerðar til nýja knattspyrnustjóra félagsins.

Spánverjinn Andoni Iraola er tekinn við Liverpool af Arne Slot eftir að hafa gert frábæra hluti með lítinn mannskap Bournemouth á síðustu árum.

Nú tekur hann við einu stærsta félagi heims þar sem bæði væntingar og pressa eru miklu meiri en hann er vanur.

Carragher segir að Liverpool verði að vera í titilbaráttunni á hans fyrsta tímabili en Arne Slot gerði Liverpool að enskum meisturum á sínu fyrsta tímabili en var rekinn eftir hörmulegt annað tímabil.

„Andoni Iraola hefur staðið sig frábærlega síðan hann kom í ensku úrvalsdeildina. Þetta er þessi kraftmikli leikstíll, sennilega svolítið líkur því sem við sáum frá Englandi síðasta miðvikudagskvöld. Mjög ákveðnir og spila boltanum snemma fram á völlinn. Kannski smá vísun í daga Jurgen Klopp hjá Liverpool. Svo þetta er aðeins öðruvísi stíll en hjá Arne Slot,“ sagði Jamie Carragher í viðtali á Sky Sports.

„En ég vil alltaf segja þetta um hvaða stjóra Liverpool sem er. Já, Slot fékk mikla gagnrýni á síðasta tímabili. Ég get ekki mótmælt því og ég held að hann geti það ekki heldur, því þetta var svo slakt á síðasta tímabili,“ sagði Carragher.

„En við megum ekki gleyma því að hann vann ensku úrvalsdeildina með Liverpool og ég mun aldrei gleyma því. Þannig að stórar þakkir til hans og vonandi er það málið,“ sagði Carragher.

„Þeir dagar eru liðnir frá því ég spilaði, þegar stjórar komu inn og þetta var fjögurra eða fimm ára verkefni að reyna að vinna deildina eða komast nálægt því. Þeir dagar eru liðnir,“ sagði Carragher.

„Og ég sagði það þegar Slot kom inn. Lið Jurgen Klopp endaði í þriðja sæti, þú verður að berjast um að vinna deildina. Og hann vann deildina,“ sagði Carragher.

„Og það sama gildir um Iraola. Liverpool endaði í fimmta sæti á síðasta tímabili, hvergi nærri nógu gott. Þannig að ég býst ekki við því að Liverpool vinni deildina á næsta tímabili, en við erum Liverpool,“ sagði Carragher.

„Við ætlum að eyða stórum fjárhæðum í sumar. Við erum með marga frábæra leikmenn og já, við verðum að vera samkeppnishæfir í titilbaráttunni,“ sagði Carragher.

Enski boltinn Liverpool FC

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