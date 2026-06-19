Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 22:31 Andoni Iraola er tekinn við Liverpool og fær að kynnast meiri pressu en hann hefur nokkurn tímann kynnst á þjálfaraferlinum. Getty/Andrew Powell Jamie Carragher, sérfræðingur Sky Sports og næstleikjahæsti leikmaðurinn í sögu Liverpool, veltir fyrir sér þeim væntingum og kröfum sem verða gerðar til nýja knattspyrnustjóra félagsins. Spánverjinn Andoni Iraola er tekinn við Liverpool af Arne Slot eftir að hafa gert frábæra hluti með lítinn mannskap Bournemouth á síðustu árum. Nú tekur hann við einu stærsta félagi heims þar sem bæði væntingar og pressa eru miklu meiri en hann er vanur. Carragher segir að Liverpool verði að vera í titilbaráttunni á hans fyrsta tímabili en Arne Slot gerði Liverpool að enskum meisturum á sínu fyrsta tímabili en var rekinn eftir hörmulegt annað tímabil. „Andoni Iraola hefur staðið sig frábærlega síðan hann kom í ensku úrvalsdeildina. Þetta er þessi kraftmikli leikstíll, sennilega svolítið líkur því sem við sáum frá Englandi síðasta miðvikudagskvöld. Mjög ákveðnir og spila boltanum snemma fram á völlinn. Kannski smá vísun í daga Jurgen Klopp hjá Liverpool. Svo þetta er aðeins öðruvísi stíll en hjá Arne Slot,“ sagði Jamie Carragher í viðtali á Sky Sports. „En ég vil alltaf segja þetta um hvaða stjóra Liverpool sem er. Já, Slot fékk mikla gagnrýni á síðasta tímabili. Ég get ekki mótmælt því og ég held að hann geti það ekki heldur, því þetta var svo slakt á síðasta tímabili,“ sagði Carragher. „En við megum ekki gleyma því að hann vann ensku úrvalsdeildina með Liverpool og ég mun aldrei gleyma því. Þannig að stórar þakkir til hans og vonandi er það málið,“ sagði Carragher. „Þeir dagar eru liðnir frá því ég spilaði, þegar stjórar komu inn og þetta var fjögurra eða fimm ára verkefni að reyna að vinna deildina eða komast nálægt því. Þeir dagar eru liðnir,“ sagði Carragher. „Og ég sagði það þegar Slot kom inn. Lið Jurgen Klopp endaði í þriðja sæti, þú verður að berjast um að vinna deildina. Og hann vann deildina,“ sagði Carragher. „Og það sama gildir um Iraola. Liverpool endaði í fimmta sæti á síðasta tímabili, hvergi nærri nógu gott. Þannig að ég býst ekki við því að Liverpool vinni deildina á næsta tímabili, en við erum Liverpool,“ sagði Carragher. „Við ætlum að eyða stórum fjárhæðum í sumar. Við erum með marga frábæra leikmenn og já, við verðum að vera samkeppnishæfir í titilbaráttunni,“ sagði Carragher. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Sjá meira