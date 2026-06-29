Enski boltinn

Manchester City stað­festir loksins Maresca sem stjóra

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Enzo Maresca skoðar hér Meistaradeildarbikarinn í bikarskáp Manchester City.
Enzo Maresca skoðar hér Meistaradeildarbikarinn í bikarskáp Manchester City. Manchester City

Enzo Maresca tekur við Manchester City af Pep Guardiola en þetta staðfestir félagið sjálft á samfélagsmiðlum í dag. Ítalinn hefur skrifað undir samning sem gildir til sumarsins 2029.

Fyrrverandi stjóri Chelsea kemur í stað Guardiola sem hætti í vor eftir tíu ár í starfi. Maresca fær nú það krefjandi verkefni að fylgja eftir frábærum árangri Pep.

Maresca hefur lengi verið orðaður við starfið en City þurfti að ganga frá málum við Chelsea sem rak Ítalann á síðasta tímabili. Félögin hafa nú gengið frá sínum málum og Maresca getur byrjað að undirbúa liðið.

Maresca á sér fortíð í þjálfarateymi City sem aðstoðarmaður Guardiola. Það var tímabilið 2022 til 2023 en eftir það gerðist hann knattspyrnustjóri Leicester City og kom liðinu aftur upp í ensku úrvalsdeildina.

Maresca tók við Chelsea sumarið 2024 en var rekinn 1. janúar í ár eftir stormasamt tímabil. Hann átti þá þrjú og hálft ár eftir af samningi sínum sem skýrir af hverju City þurfti að binda nokkra lausa hnúta og borga Chelsea til að losa Maresca endanlega.

Manchester City hefur misst af enska meistaratitlinum undanfarin tvö tímabil en vann enska bikarinn og enska deildabikarinn á nýloknu tímabili.

Enski boltinn Manchester City

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