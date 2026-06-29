Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 13:36 Enzo Maresca skoðar hér Meistaradeildarbikarinn í bikarskáp Manchester City. Manchester City Enzo Maresca tekur við Manchester City af Pep Guardiola en þetta staðfestir félagið sjálft á samfélagsmiðlum í dag. Ítalinn hefur skrifað undir samning sem gildir til sumarsins 2029. Fyrrverandi stjóri Chelsea kemur í stað Guardiola sem hætti í vor eftir tíu ár í starfi. Maresca fær nú það krefjandi verkefni að fylgja eftir frábærum árangri Pep. Welcome back, Enzo 🩵🔗 https://t.co/7BpGdG82na pic.twitter.com/2RfmNA7qMj— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026 Maresca hefur lengi verið orðaður við starfið en City þurfti að ganga frá málum við Chelsea sem rak Ítalann á síðasta tímabili. Félögin hafa nú gengið frá sínum málum og Maresca getur byrjað að undirbúa liðið. Maresca á sér fortíð í þjálfarateymi City sem aðstoðarmaður Guardiola. Það var tímabilið 2022 til 2023 en eftir það gerðist hann knattspyrnustjóri Leicester City og kom liðinu aftur upp í ensku úrvalsdeildina. Maresca tók við Chelsea sumarið 2024 en var rekinn 1. janúar í ár eftir stormasamt tímabil. Hann átti þá þrjú og hálft ár eftir af samningi sínum sem skýrir af hverju City þurfti að binda nokkra lausa hnúta og borga Chelsea til að losa Maresca endanlega. Manchester City hefur misst af enska meistaratitlinum undanfarin tvö tímabil en vann enska bikarinn og enska deildabikarinn á nýloknu tímabili. The man for the occasion 😮💨 pic.twitter.com/2SUz05uByV— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026 Enski boltinn Manchester City Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Arnór seldur til Grikklands Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Fótbolti Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Sjá meira