Cody Gakpo er staðráðinn í að spila áfram með Hollandi á HM í fótbolta þrátt fyrir áfallið sem hann og unnusta hans, Noa van der Bij, urðu fyrir þegar þau misstu ófæddan son sinn.
Van der Bij greindi frá áfallinu á Instagram á laugardaginn og birti mynd þar sem sjá mátti parið haldast í hendur yfir litlu teppi og prjónuðum hatti. Þau Gakpo höfðu átt von á syninum í heiminn í október. Fyrir á parið soninn Samuel.
„Það er með sorg í hjarta sem við deilum þeim hræðilegu fréttum að drengurinn okkar lést á meðgöngunni,“ skrifaði Van der Bij.
„Takk fyrir ást ykkar og stuðning. Elijah Raphael Gakpo. Að eilífu elskaður. Að eilífu sonur okkar.“
Hún birti síðan mynd af kerti og krossi með skilaboðunum: „Við fórum í kirkju til að kveikja á kerti. Eftir á gengum við að leikvellinum við kirkjuna með syni okkar, Samuel.
Þar var aðeins eitt annað barn. Hann hét Elijah. Þetta hefði ekki getað verið fallegra tákn frá Guði. Hann minnti okkur á að litli drengurinn okkar er aldrei langt í burtu.“
Gakpo er staddur með hollenska landsliðinu á heimsmeistaramótinu og hefur þegar skorað tvö mörk, í 5-1 sigrinum gegn Svíþjóð í riðlakeppninni.
Þrátt fyrir missinn verður hann áfram með Hollandi í nótt þegar liðið mætir Marokkó, klukkan 1 að íslenskum tíma, í 32-liða úrslitum mótsins.
Liðsfélagar Gakpo og landsliðsþjálfarinn Ronald Koeman hafa gert sitt besta til að veita honum stuðning en Koeman segir að hjá Gakpo sjálfum hafi aldrei komið annað til greina en að spila áfram á HM.
„Þetta eru miklar sorgarfréttir fyrir okkur og Cody og hans fjölskyldu. Við höfum gert það sem við getum til þess að styðja við hann, bæði leikmenn og starfslið. Fyrstu dagana fékk hann auðvitað fullt leyfi til að fara og vera með fjölskyldu sinni. Hann tókst mjög vel á við þetta og það kom aldrei til þess að hann segði: „Ég vil fara heim, ég vil vera með fjölskyldunni,““ sagði Koeman þegar hann sat fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leikinn við Marokkó.
„Svo þannig tókum við þessu og það sýndi hve hann er þroskaður. Ég held að þetta muni ekki vera mjög íþyngjandi fyrir hann hvað frammistöðu varðar innan vallar. Hann tekst á við þetta með fjölskyldu sinni, á sinn hátt, og það er mjög fallegt og kraftmikið og við skiljum við þetta þar. Við höfum verið honum til stuðnings, hann getur stólað á okkur, og leikmennirnir tókust á við þetta með sínum hætti,“ sagði Koeman.
Sending love, prayers and support from all of us to you and your family, Cody ❤️🧡 https://t.co/KoFlp6ba7N— Liverpool FC (@LFC) June 27, 2026
Sending love, prayers and support from all of us to you and your family, Cody ❤️🧡 https://t.co/KoFlp6ba7N
Fyrirliðinn Virgil van Dijk, sem einnig er liðsfélagi Gakpo í Liverpool þar sem leikmenn hafa þurft að takast á við mikið áfall eftir andlát Diogo Jota í fyrra, kvaðst bera mikla virðingu fyrir því hvernig Gakpo hefði höndlað fréttirnar.
„Það mikilvægasta er að spyrja: „Hvað þarft þú?“ Þetta eru hræðilegar fréttir og þær sýna að fótboltinn er aukaatriði. Það eru mikilvægari hlutir í lífinu. Þetta er mjög sorglegt en Cody tekst á við þetta og hann er ákafur í að komast í næstu umferð. Hann mun gera allt sem hann getur [til að hjálpa Hollandi áfram], það er það sem áherslan er á núna,“ sagði Van Dijk.
„Það er ekki þannig að ég hafi lært eitthvað nýtt um hann en auðvitað eru aðstæðurnar... Maður vill ekki þurfa að upplifa þetta en af því sem ég sá frá Cody, þá pössuðu viðbrögð hans við hann. Hann er mjög þroskaður, mjög fullorðinslegur. Ég ber mikla virðingu fyrir því hvernig hann og fjölskylda hans takast á við þetta. Hversu hræðilegt sem það er, þá ber ég mikla virðingu fyrir því,“ sagði Van Dijk.