Enski boltinn

Full­viss að mögu­leg félagaskipti Ander­son trufli hann ekki

Talið er líklegt að Elliot fari í læknisskoðun í Bandaríkjunum þar sem hann tekur þátt á HM.
Talið er líklegt að Elliot fari í læknisskoðun í Bandaríkjunum þar sem hann tekur þátt á HM. Vísir/getty

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að væntanleg félagaskipti Elliot Anderson til Manchester City hafi engin áhrif á undirbúning hans fyrir lokaleik Englands í riðlakeppni HM.

Anderson er sagður vera á barmi þess að ganga til liðs við Englandsmeistara Manchester City frá Nottingham Forest, en samningaviðræður hafa staðið yfir á meðan heimsmeistaramótið fer fram.

„Raunin er sú að félagaskipti eru í gangi á meðan við erum að spila,“ segir Tuchel á blaðamannafundi. Hann lagði þó áherslu á að slíkt væri orðið eðlilegur hluti af nútímafótbolta og að leikmenn þyrftu að geta tekist á við það.

Þjálfarinn sagðist ekki hafa orðið var við neina truflun hjá Anderson, sem hafi æft af fullum krafti og sýnt mikinn metnað frá upphafi mótsins.

„Ég sé engan mun á honum. Hann er einbeittur, jákvæður og algjörlega með hugann við verkefnið með enska landsliðinu,“ sagði Tuchel.

England mætir Panama í lokaleik sínum í riðlakeppninni síðar í dag og gæti Anderson fengið tækifæri í byrjunarliðinu.

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