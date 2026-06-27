Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki 27. júní 2026 14:30 Talið er líklegt að Elliot fari í læknisskoðun í Bandaríkjunum þar sem hann tekur þátt á HM. Vísir/getty Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að væntanleg félagaskipti Elliot Anderson til Manchester City hafi engin áhrif á undirbúning hans fyrir lokaleik Englands í riðlakeppni HM. Anderson er sagður vera á barmi þess að ganga til liðs við Englandsmeistara Manchester City frá Nottingham Forest, en samningaviðræður hafa staðið yfir á meðan heimsmeistaramótið fer fram. „Raunin er sú að félagaskipti eru í gangi á meðan við erum að spila,“ segir Tuchel á blaðamannafundi. Hann lagði þó áherslu á að slíkt væri orðið eðlilegur hluti af nútímafótbolta og að leikmenn þyrftu að geta tekist á við það. Þjálfarinn sagðist ekki hafa orðið var við neina truflun hjá Anderson, sem hafi æft af fullum krafti og sýnt mikinn metnað frá upphafi mótsins. „Ég sé engan mun á honum. Hann er einbeittur, jákvæður og algjörlega með hugann við verkefnið með enska landsliðinu,“ sagði Tuchel. England mætir Panama í lokaleik sínum í riðlakeppninni síðar í dag og gæti Anderson fengið tækifæri í byrjunarliðinu. 🗣️ "The reality is transfers are going on while we are playing." Thomas Tuchel insists there is no distractions for England's Elliot Anderson as he edges closer to a move to Manchester City. pic.twitter.com/ttsJYhd8OL— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 27, 2026 Manchester City Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Haraldur Franklín nálgast Opna breska Sport Þjóðhátíð þegar Grænhöfðaeyjar komst áfram Sport Fleiri fréttir Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Sjá meira