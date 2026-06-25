Íslenski boltinn

Safnaði átta milljónum fyrir Kol­finnu: „Takk, ís­lenska þjóð“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hólmfríður Magnúsdóttir með Kolfinna Rán, dóttir Olgu Færseth og Pálínu Guðrúnu Bragadóttur, sem hefur háð langa og erfiða baráttu við krabbamein.
Hólmfríður Magnúsdóttir með Kolfinna Rán, dóttir Olgu Færseth og Pálínu Guðrúnu Bragadóttur, sem hefur háð langa og erfiða baráttu við krabbamein. @holmfridur84

Íslenska landsliðsgoðsögnin Hólmfríður Magnúsdóttir stóð fyrir söfnun fyrir dóttur fyrrum liðsfélaga sinna og hefur nú sagt frá uppskerunni.

Kolfinna Rán, dóttir Olgu Færseth og Pálínu Guðrúnar Bragadóttur, hefur háð langa og erfiða baráttu við krabbamein. Hólmfríður Magnúsdóttir spilaði með þeim báðum í bæði KR og ÍBV sem og með Olgu í íslenska landsliðinu. Olga er markahæsti leikmaður efstu deildar kvenna frá upphafi og Hólmfríður er í tólfta sæti en hún spilaði lengi í atvinnumennsku erlendis.

Kolfinna er nú þrettán ára gömul og greindist fyrst með krabbamein þegar hún var aðeins tveggja og hálfs árs gömul. Þá gekk hún í gegnum sex mánaða lyfjameðferð og yfir þrjátíu geislameðferðir, þar sem hún þurfti að vera svæfð í hvert skipti. Hún sigraði það.

Í lok júlí á síðasta ári greindist Kolfinna aftur. Í ágúst hóf hún átta lyfjagjafir, flaug síðan til Svíþjóðar í desember og gekkst undir mikla aðgerð þar sem stór hluti af lærleggnum upp í mjaðmakúlu var fjarlægður og íhlutur settur í staðinn. Að auki þurfti að fjarlægja tvo af stóru vöðvunum í lærinu. Eftir aðgerðina hefur hún klárað tíu lyfjameðferðir.

„Ný óvissa tók svo við og í vikunni gekkst hún undir aðgerð þar sem fjarlægður var blettur úr lunganu og sepi þar við hlið. Kolfinna hefur sýnt ótrúlegan styrk og lætur ekkert stöðva sig. Hún er mín uppáhaldsstelpa — skapið, krafturinn og baráttan í henni eru ólýsanleg. Mig langar að safna í framtíðarsjóð fyrir Kolfinnu með styrktarlottói sem hefst í næstu viku. Því langar mig að athuga hvort fleiri styrktaraðilar, fyrirtæki eða íþróttafólk vilji sýna Kolfinnu stuðning með því að gefa vinning,“ skrifaði Hólmfríður við upphaf söfnunarinnar. Nú er ljóst að söfnunin gekk vel.

„Þegar ég hóf þessa söfnun var markmiðið einfalt – að safna sem stærstum hópi fólks saman til að styðja Kolfinnu og fjölskyldu hennar. Á síðustu vikum hef ég fengið að upplifa einstaka samstöðu, hlýju og stuðning sem hefur snert mig djúpt,“ skrifar Hólmfríður og segir að lokaupphæðin sem safnaðist hafi verið 8.005.362 krónur en öll upphæðin verður lögð inn á Kolfinnu.

Hólmfríður þakkar öllum fyrir sem lögðu hönd á plóg.

„Þessi söfnun sýnir hvað getur gerst þegar fólk sameinast um góðan málstað. Fyrir það er ég óendanlega þakklát. Takk fyrir stuðninginn, kærleikann og samstöðuna. Takk, íslenska þjóð,“ skrifar Hólmfríður og birtir líka myndir af þeim saman eins og sjá má hér fyrir neðan.

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