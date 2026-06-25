Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 09:30 Mynd af enska miðjumanninum Jude Bellingham þar sem hann heldur fyrir munninn á meðan hann talar við Jordan Ayew frá Gana hefur þess vegna valdið deilum. Miguel Almiron fékk rautt spjald fyrir að fela sín orð. Getty/Ulrik Pedersen/Stu Forster Paragvæmaðurinn Miguel Almiron varð sá fyrsti til að vera rekinn af velli á heimsmeistaramótinu fyrir að tala við mótherja á meðan hann heldur fyrir muninn. Hann er líka sá eini sem hefur fengið rautt fyrir þetta þrátt fyrir að aðrir hafi gerst sekir um að tala bak við lófa. Mynd af enska miðjumanninum Jude Bellingham þar sem hann heldur fyrir munninn á meðan hann talar við Jordan Ayew frá Gana hefur þess vegna valdið deilum. Gianni Infantino, forseti FIFA, óskaði eftir því að nýja reglan yrði tekin upp eftir að Gianluca Prestianni, kantmaður Benfica, fékk sex leikja bann frá UEFA fyrir samkynhneigða fordóma í garð Vinicius Jr. hjá Real Madrid í leik í Meistaradeildinni í febrúar. Svo hvers vegna fékk Bellingham ekki rautt spjald eftir VAR-skoðun í 0-0 jafnteflinu í Boston á þriðjudag? Samhengið skiptir öllu máli. Það hefur ekki verið bannað að halda fyrir munninn. Það hefur hins vegar verið bannað að gera það í deilum við annan leikmann. Collina var alveg skýr Fyrir mótið var Pierluigi Collina, yfirmaður dómara hjá FIFA, alveg skýr. „Leikmenn geta haldið áfram að halda fyrir munninn með handleggnum og treyjunni því þeir gætu verið að spjalla við vini,“ sagði Collina. „Það er eðlilegt að spjalla fyrir, á meðan eða eftir leik. Þannig að ef samtalið er vinalegt geta þeir haldið því áfram án nokkurra vandamála,“ sagði Collina. „Þegar samtalið er fjandsamlegt þýðir það að halda fyrir munninn að þú sért að gera eitthvað mjög rangt, hugsanlega, og refsingin er rautt spjald.“ Í næstum öllum leikjum á þessu heimsmeistaramóti má finna dæmi um leikmenn sem tala saman og halda fyrir munninn. Jafnvel dómarar hafa gert það. Engin óvild var á milli manna Það sem skiptir máli er að engin óvild var á milli Bellingham og Ayew – þetta voru einfaldlega tveir leikmenn að spjalla. En hvernig var rauða spjald Almiron öðruvísi? Það sem var að gerast í leiknum var mikilvægt. Isidro Pitta frá Paragvæ hafði fallið í jörðina og haldið því fram að Ismail Yuksek frá Tyrklandi hefði brotið illa á honum. Þetta leiddi til ryskinga milli leikmanna beggja liða. Nálægt því hélt Almiron fyrir munninn þegar hann talaði við Mert Muldur frá Tyrklandi. View this post on Instagram A post shared by FootballJOE (@footballjoe) Almiron og Muldur tóku ekki beinan þátt í ýtingunum og hrindingunum en ástandið í leiknum var spennuþrungið. Mjög mikilvæg regla „Þetta með að halda fyrir munninn er fyrir okkur mjög, mjög mikilvæg regla,“ sagði Infantino við SNTV á þriðjudag eftir brottvísun Almiron. „Þetta snýst um virðingu. Þetta snýst um fordæmið sem við eigum að gefa. Ef þú hefur ekkert að fela, heldurðu ekki fyrir munninn þegar þú talar við einhvern,“ sagði Infantino. Það eru þó spurningar um hversu áreiðanleg þessi lagabreyting er. Það er möguleiki á að leikmaður gæti notað hana til að láta reka mótherja af velli í aðstæðum sem þessum. Bannið hefði getað verið lengra Almiron virtist til dæmis ekki vera árásargjarn á meðan Muldur sneri sér strax við til að vekja athygli aðstoðardómara á því. Almiron hefur fengið eins leiks bann og mun missa af síðasta riðlakeppnisleik Paragvæ gegn Ástralíu, en bæði lið þurfa líklega stig til að komast í 32-liða úrslit. Bannið hefði getað verið lengra ef sannanir hefðu verið fyrir móðgandi orðbragði. Nýja reglan er valkvæð, þar sem keppni getur valið hvort hún innleiðir hana. Hingað til er hún aðeins notuð á heimsmeistaramótinu. Erfiðleikarnir við að vera samkvæmur reglunni og möguleikinn á að hún verði misnotuð þýða að hún verður ef til vill ekki tekin upp í deildarkeppnum innanlands. View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball) HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Fótbolti Fleiri fréttir Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? 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