Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. júní 2026 11:30 Kenzo Kies, 2005-2026. saint-etienne Franskur fótboltamaður að nafni Kenzo Kies drukknaði í ánni Rón í byrjun vikunnar. Hann var aðeins 21 árs. Gríðarlega heitt er í Frakklandi um þessar mundir og rauðar veðurviðvaranir hafa verið í gildi þar í landi. Hitinn hefur farið yfir fjörutíu gráður og áhrif hitabylgjunnar hafa verið mikil. Til að flýja hitasvækjuna og kæla sig niður stungu Kies og þrír vinir sér í ána Rón nálægt Lyon. Kies var dreginn upp úr ánni síðdegis á mánudaginn og fluttur á spítala. Ekki tókst að bjarga lífi hans og hann var úrskurðaður látinn. Fyrr í vikunni sagði forsætisráðherra Frakklands, Sebastien Lecornu, að frá síðasta fimmtudegi hefðu fjörutíu manns drukknað í tengslum við hitabylgjuna þar í landi. Á síðasta tímabili lék Kies með varaliði Guingamp. Hann var áður á mála hjá Lyon og Saint-Étienne. Franski boltinn Frakkland Andlát Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Sjá meira