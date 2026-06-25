Fótbolti

Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakk­landi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kenzo Kies, 2005-2026.
Kenzo Kies, 2005-2026. saint-etienne

Franskur fótboltamaður að nafni Kenzo Kies drukknaði í ánni Rón í byrjun vikunnar. Hann var aðeins 21 árs.

Gríðarlega heitt er í Frakklandi um þessar mundir og rauðar veðurviðvaranir hafa verið í gildi þar í landi. Hitinn hefur farið yfir fjörutíu gráður og áhrif hitabylgjunnar hafa verið mikil.

Til að flýja hitasvækjuna og kæla sig niður stungu Kies og þrír vinir sér í ána Rón nálægt Lyon. Kies var dreginn upp úr ánni síðdegis á mánudaginn og fluttur á spítala. Ekki tókst að bjarga lífi hans og hann var úrskurðaður látinn.

Fyrr í vikunni sagði forsætisráðherra Frakklands, Sebastien Lecornu, að frá síðasta fimmtudegi hefðu fjörutíu manns drukknað í tengslum við hitabylgjuna þar í landi.

Á síðasta tímabili lék Kies með varaliði Guingamp. Hann var áður á mála hjá Lyon og Saint-Étienne.

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