Steve Clarke, landsliðsþjálfari Skotlands, óttast að lið hans sé á heimleið eftir 3-0 tap gegn Brasilíu í gær en úrslitin þýða að möguleikar þeirra á að komast í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins eru í lausu lofti.
Lið Clarke er með þrjú stig eftir þrjá leiki í riðlakeppninni. Þeir hófu leik með 1-0 sigri á Haítí, en töpuðu svo 1-0 fyrir Marokkó og svo Brasilíu á miðvikudag þar sem Vinícius Júnior skoraði tvö mörk og Matheus Cunha bætti einu við.
„Við gerðum okkur þetta erfitt fyrir, það er bara þannig. Við gáfum þeim mörkin, við gáfum þeim leikinn sem þeir vildu. Þetta eru vonbrigði,“ sagði Steve Clarke við breska ríkisútvarpið eftir leik.
Skotarnir þurfa nú að bíða eftir úrslitum annarra leikja til að sjá hvort þeir komist í útsláttarkeppnina sem eitt af átta bestu liðunum í þriðja sæti.
Clarke var sýnilega svekktur með tapið og harmaði mistökin sem leiddu til þriggja marka Brasilíu. „Við sköpuðum færi en það var ekki nóg. Við skulum vera hreinskilin, betra liðið vann,“ sagði Clarke.
„Fyrstu fjórar eða fimm mínúturnar spiluðum við boltanum vel en gerðum svo mistök. Þú getur ekki gert það á þessu stigi því þá ertu kominn í vörn og kvöldið verður langt,“ sagði Clarke.
„Ég er nokkuð viss um að við séum á heimleið. Aðeins Skotland getur unnið fyrsta leik sem hægt var að vinna og svo fengið fimmta og sjötta besta lið heims,“ sagði Clarke og er þar að tala um Brasilíu og Marokkó.