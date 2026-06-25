Fótbolti

Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Dabo vakti mikla lukku í Boston.
Dabo vakti mikla lukku í Boston.

Samuel Dabo, ganverskur leikari, var mættur til Boston á HM í knattspyrnu til að fylgjast með leik Gana og Englendinga.

Hann mætti snemma á völlinn til að freista þess að hitta landsliðsmenn þjóðanna.

Dabo er ungur leikari sem er til að mynda með 1,9 milljónir fylgjenda á TikTok. Það má með sanni segja að Dabo hafi farið á kostum með landsliðsmönnum Englendinga sem og John Terry, fyrrum landsliðsmanni.

Hér að neðan má sjá nokkur skemmtileg myndbönd á TikTok-síðu Dabo en leikurinn sjálfur var á þriðjudagskvöldið og fór 0-0.

@yawdabo_adwenkese3

🔥🔥🔥😂😂😂

♬ original sound - Samuel Dabo
@yawdabo_adwenkese3

Dabo and all the England boys ❤️🙏🔥

♬ original sound - Samuel Dabo
@yawdabo_adwenkese3

🔥🔥🔥🔥😂😂

♬ original sound - Samuel Dabo
HM 2026 í fótbolta

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