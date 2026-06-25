Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum

Samuel Dabo, ganverskur leikari, var mættur til Boston á HM í knattspyrnu til að fylgjast með leik Gana og Englendinga.
Hann mætti snemma á völlinn til að freista þess að hitta landsliðsmenn þjóðanna.
Dabo er ungur leikari sem er til að mynda með 1,9 milljónir fylgjenda á TikTok. Það má með sanni segja að Dabo hafi farið á kostum með landsliðsmönnum Englendinga sem og John Terry, fyrrum landsliðsmanni.
Hér að neðan má sjá nokkur skemmtileg myndbönd á TikTok-síðu Dabo en leikurinn sjálfur var á þriðjudagskvöldið og fór 0-0.
@yawdabo_adwenkese3 🔥🔥🔥😂😂😂 ♬ original sound - Samuel Dabo
🔥🔥🔥😂😂😂
@yawdabo_adwenkese3 Dabo and all the England boys ❤️🙏🔥 ♬ original sound - Samuel Dabo
Dabo and all the England boys ❤️🙏🔥
@yawdabo_adwenkese3 🔥🔥🔥🔥😂😂 ♬ original sound - Samuel Dabo
🔥🔥🔥🔥😂😂