Fótbolti

Portúgalar gætu farið tvær mjög ó­líkar og miserfiðar leiðir á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo sagðist vera mættur eftir tvennu sína á móti Úsbekistan en framhaldið veltur mikið á leiknum á móti Kolumbíu.
Cristiano Ronaldo sagðist vera mættur eftir tvennu sína á móti Úsbekistan en framhaldið veltur mikið á leiknum á móti Kolumbíu. Getty/Omar Vega

Leið portúgalska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta gæti orðið mjög ólík eftir úrslitum leiksins gegn Kólumbíu á síðasta leikdegi.

Portúgal vann 5-0 stórsigur á Úsbekistan í öðrum leik sínum eftir jafntefli við Kongó í fyrsta leik. Liðið er með fjögur stig og plús fimm mörk í markatölu og lokaleikurinn mun því ekki ráða því hvort liðið fari áfram í útsláttarkeppnina.

Kongómenn þurfa að vinna upp þrjú stig og sex mörk í lokaumferðinni til að koma Portúgal niður í þriðja sætið og þá þarf einnig mjög mikið að gerast til að þeir fari ekki áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti.

Lokastaða portúgalska liðsins mun aftur á móti breyta miklu um hversu erfitt framhaldið á mótinu verður.

Ef Portúgal sigrar Kólumbíu og endar á toppi K-riðils er nú spáð að Cristiano Ronaldo og félagar mæti Paragvæ í 32 liða úrslitum, Kanada eða Belgíu í sextán liða úrslitum og svo Argentínu í átta liða úrslitum.

En ef Portúgal nær ekki toppsætinu og endar í öðru sæti verður leiðin mun erfiðari: England í 32-liða úrslitum, Spánn í 16-liða úrslitum og Frakkland í átta liða úrslitum.

Allt gæti ráðist í leik Portúgals og Kólumbíu. Sigur breytir útsláttartrénu algjörlega fyrir Ronaldo og eltingarleik hans við þann risastóra.

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