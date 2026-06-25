Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 14:01 Cristiano Ronaldo sagðist vera mættur eftir tvennu sína á móti Úsbekistan en framhaldið veltur mikið á leiknum á móti Kolumbíu. Getty/Omar Vega Leið portúgalska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta gæti orðið mjög ólík eftir úrslitum leiksins gegn Kólumbíu á síðasta leikdegi. Portúgal vann 5-0 stórsigur á Úsbekistan í öðrum leik sínum eftir jafntefli við Kongó í fyrsta leik. Liðið er með fjögur stig og plús fimm mörk í markatölu og lokaleikurinn mun því ekki ráða því hvort liðið fari áfram í útsláttarkeppnina. Kongómenn þurfa að vinna upp þrjú stig og sex mörk í lokaumferðinni til að koma Portúgal niður í þriðja sætið og þá þarf einnig mjög mikið að gerast til að þeir fari ekki áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti. Lokastaða portúgalska liðsins mun aftur á móti breyta miklu um hversu erfitt framhaldið á mótinu verður. Ef Portúgal sigrar Kólumbíu og endar á toppi K-riðils er nú spáð að Cristiano Ronaldo og félagar mæti Paragvæ í 32 liða úrslitum, Kanada eða Belgíu í sextán liða úrslitum og svo Argentínu í átta liða úrslitum. En ef Portúgal nær ekki toppsætinu og endar í öðru sæti verður leiðin mun erfiðari: England í 32-liða úrslitum, Spánn í 16-liða úrslitum og Frakkland í átta liða úrslitum. Allt gæti ráðist í leik Portúgals og Kólumbíu. Sigur breytir útsláttartrénu algjörlega fyrir Ronaldo og eltingarleik hans við þann risastóra. View this post on Instagram A post shared by Football Newz (@football.newz) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Fleiri fréttir Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Sjá meira