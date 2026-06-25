Neymar átti tilfinningaþrungna endurkomu með brasilíska landsliðinu í gær eftir 981 daga fjarveru frá landsliðinu.
Neymar var skipt inn á þegar um stundarfjórðungur var eftir af leik Brasilíu gegn Skotlandi og tilfinningarnar voru miklar eftir leikinn sem Brasilíumenn unnu 3-0.
„Þetta hafa verið langir dagar fjarri brasilíska landsliðinu. Ég hef verið lengi í burtu, svo þetta er öðruvísi landslið, ég sé það á annan hátt. En ég er mjög ánægður með að geta snúið aftur til að spila á HM eftir svo mörg ár. Ég þakka allri brasilísku þjóðinni,“ sagði Neymar.
„Ég veit að ég get ekki náð til allra, en ég vil hér með koma á framfæri þakklæti mínu fyrir stuðninginn,“ sagði Neymar.
Neymar stóð lengi á hliðarlínunni og beið áður en honum var skipt inn á, því boltinn fór ekki úr leik.
„Þetta var eins og kvikmynd sem spilaðist í hausnum á mér, þar sem boltinn vildi ekki fara úr leik. Það var hornspyrna, en ég vildi ekki að leikurinn stöðvaðist á því augnabliki, því hornspyrnan var hættuleg. Svo allt fór mjög hratt í gegnum huga minn. En þetta var augnablik mikillar gleði,“ sagði Neymar.
Brasilísku liðsfélagarnir leituðu að Neymar og reyndu að spila á hann við hvert tækifæri. Þegar nokkrar mínútur voru eftir náði hann að fiska aukaspyrnu eftir að hafa verið togaður niður á meðan hann sótti fram með boltann.
Besta færið hans kom á 89. mínútu. Hann smeygði sér inn vinstra megin í vítateignum, færði boltann yfir á hægri fótinn áður en hann sendi skot í átt að markinu en skoski markvörðurinn Angus Gunn varði örugglega. Þegar lokaflautið gall gat Neymar ekki haldið aftur af tárunum.
„Ég varð tilfinningaþrunginn eftir leikinn þegar ég leit upp til fjölskyldu minnar þarna uppi og allir grétu. Allt sem ég hef þjáðst hafa þau líka þjáðst. Þetta er blanda af tilfinningum, en það var allt þess virði. Ég varð snortinn, já. Ég fór einn inn í búningsklefa og grét. Það er mikill léttir að upplifa allt þetta aftur,“ sagði Neymar.
Brasilíska stjarnan Vinicius Junior var stoltur og glaður fyrir hönd landa síns, þrátt fyrir að þeir keppi líka um sömu stöður á vellinum.
„Það var töfrum líkast að sjá Neymar aftur. Hann er goðsögnin okkar. Goðsögn okkar allra,“ sagði Vinicius eftir lokaflautið að sögn Fabrizio Romano.
Brasilía er komin áfram sem sigurvegari riðilsins og mætir nú liðinu í öðru sæti í F-riðli. Það getur orðið annaðhvort Holland, Japan eða Svíþjóð. Neymar var einnig spurður hvort hann byggi vonir við að fá mínútur í næsta leik Brasilíu.
„Það veltur algjörlega á herra Ancelotti, ekki satt? Látum hann ákveða. Ég er tilbúinn,“ sagði Neymar.
Eitthvað bendir til þess að Neymar muni reima á sig skóna aftur, því Ancelotti var ánægður með það sem hann sá.
„Hann fékk tækifæri til að spila því mér fannst hann eiga það skilið. Hann æfði og lagði hart að sér til að koma til baka og gerði það af fagmennsku. Mér fannst hann standa sig vel þær fáu mínútur sem hann var inni á vellinum,“ sagði Ancelotti á blaðamannafundinum eftir sigurinn.
„Neymar þarf enga aukahvatningu. Allir elska hann hér. Hann þarf enga hvatningu til að klæðast brasilísku treyjunni,“ sagði Ancelotti.