Fótbolti

Sakar þekktan Ís­lending um kynþátta­hatur á HM

Aron Guðmundsson skrifar
Sigurður Gísli hefur undanfarið verið áberandi í kynningarefni hjá vveðmálafyrirtækinu Coolbet. 
Sigurður Gísli hefur undanfarið verið áberandi í kynningarefni hjá vveðmálafyrirtækinu Coolbet.  Vísir/Egill

Enska YouTu­be-stjarnan Morgan Sam Lee Burtwist­le, betur þekktur sem An­gry Gin­ge, sakar ís­lenska áhrifa­valdinn og fyrr­verandi fót­bolta­manninn Sigurð Gísla Bond Snorra­son um kynþátta­hatur á leik Eng­lands og Gana á HM í fót­bolta í Boston fyrr í vikunni.

Í YouTu­be-mynd­bandi sem An­gry Gin­ge birtir á rás sinni segir hann frá degi sínum á leik­degi í riðla­keppni HM þar sem að Eng­land og Gana mættust í Boston, meðal annars viðbrögð sín úr stúkunni við því sem er að gerast inn á vellinum.

MBL greinir fyrst frá en fyrir framan Angry Ginge í stúkunni situr Sigurður Gísli ásamt öðrum Ís­lendingum í boði veðmála­fyrir­tækisins Cool­bet.

Á einum tíma­punkti í leiknum sakar An­gry Gin­ge, Sigurð um að hafa verið með kynþáttaníð í stúkunni. Ummæli Sigurðar hafi beinst að leikmönnum Gana.

Hann fer og gerir öryggis­vörðum á Boston leik­vanginum viðvart og vill að Sigurði sé vísað af leik­vanginum en fær ekki sínu fram­gengt.

Eng­lendingurinn snýr aftur í stúkuna og Sigurður, sem An­gry Gin­ge blörrar and­litið á, biður hann af­sökunar:

„Af­sakaðu þessi um­mæli mín um Gana,“ segir Sigurður við An­gry Gin­ge. „Þetta gerist ekki aftur.“

„Nei þetta mun ekki gerast aftur,“ svarar An­gry Gin­ge. „Vegna þess að þér verður hent út.“

„Í al­vöru?“ svarar Sigurður Gísli og biður An­gry Gin­ge um að hætta að taka upp. „Getum við ekki bara gleymt þessu?“

Angry Ginge greinir ekki frá því hvað Sigurður Gísli á að hafa sagt í myndbandinu en í uppgjöri eftir leik segir Angry Ginge frá því að Sigurði hafa ekki verið vísað af leikvanginum. 

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