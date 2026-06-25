Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Aron Guðmundsson skrifar 25. júní 2026 10:53 Sigurður Gísli hefur undanfarið verið áberandi í kynningarefni hjá vveðmálafyrirtækinu Coolbet. Vísir/Egill Enska YouTube-stjarnan Morgan Sam Lee Burtwistle, betur þekktur sem Angry Ginge, sakar íslenska áhrifavaldinn og fyrrverandi fótboltamanninn Sigurð Gísla Bond Snorrason um kynþáttahatur á leik Englands og Gana á HM í fótbolta í Boston fyrr í vikunni. Í YouTube-myndbandi sem Angry Ginge birtir á rás sinni segir hann frá degi sínum á leikdegi í riðlakeppni HM þar sem að England og Gana mættust í Boston, meðal annars viðbrögð sín úr stúkunni við því sem er að gerast inn á vellinum. MBL greinir fyrst frá en fyrir framan Angry Ginge í stúkunni situr Sigurður Gísli ásamt öðrum Íslendingum í boði veðmálafyrirtækisins Coolbet. Á einum tímapunkti í leiknum sakar Angry Ginge, Sigurð um að hafa verið með kynþáttaníð í stúkunni. Ummæli Sigurðar hafi beinst að leikmönnum Gana. Hann fer og gerir öryggisvörðum á Boston leikvanginum viðvart og vill að Sigurði sé vísað af leikvanginum en fær ekki sínu framgengt. Englendingurinn snýr aftur í stúkuna og Sigurður, sem Angry Ginge blörrar andlitið á, biður hann afsökunar: „Afsakaðu þessi ummæli mín um Gana,“ segir Sigurður við Angry Ginge. „Þetta gerist ekki aftur.“ „Nei þetta mun ekki gerast aftur,“ svarar Angry Ginge. „Vegna þess að þér verður hent út.“ „Í alvöru?“ svarar Sigurður Gísli og biður Angry Ginge um að hætta að taka upp. „Getum við ekki bara gleymt þessu?“ Angry Ginge greinir ekki frá því hvað Sigurður Gísli á að hafa sagt í myndbandinu en í uppgjöri eftir leik segir Angry Ginge frá því að Sigurði hafa ekki verið vísað af leikvanginum. HM 2026 í fótbolta Kynþáttafordómar Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Sjá meira