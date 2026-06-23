Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Árni Jóhannsson skrifar 23. júní 2026 21:07 FH getur komist aftur á topp Bestu deildar kvenna með sigri í kvöld. Guðmundur/Vísir FH mistókst að komast á topp Bestu deildar kvenna í knattspyrnu þar sem þær gerðu jafntefli við Val fyrr í kvöld. Heimakonur munu naga sig í handarbökin því þær fengu færin en Tinna Brá markvörður Vals var í hörkuformi. Leikar enduðu 1-1 í Kaplakrika. FH hefði ekki getað beðið um betri byrjun því þær komust yfir á annarri mínútu leiksins. Andrea Rán framkvæmdi hornspyrnu og sendi boltann á fjærstöng. Boltinn var skallaður fyrir og það myndaðist darraðadans og boltinn fór í stöng, í varnarmann Vals og svo barst hann á Ídu Marín Hermannsdóttur sem dúndraði boltanum í netið. FH tók völdin á vellinum og skapaði sér fullt af færum. Þeim voru hins vegar mjög mislagðar fætur ásamt því að Tinna Brá Magnúsdóttir var í miklu stuði í markinu. FH átti mjög auðvelt með að komast inn í teig Valskvenna en færin eins og áður segir voru virkilega vannýtt. Það var ekki mikið í kortunum fyrir Valskonur en þær nýttu sér það til fulls þetta eina færi sem þær fengu í fyrri hálfleik. Á 38. mínútu gerði Andrea Rán sig seka um að vera of værukær með boltann fyrir framan eigin teig. Sonja Björg vann boltann og kom honum fyrir. Boltinn barst á Nadíu Atladóttur sem var ein hægra megin við vítapunktinn og setti hann glæsilega í fjærhornið með innanfótar spyrnu. Ekki var það verðskuldað en nýtingin á færinu til fyrirmyndar. Gengið var til hálfleiks í jafnri stöðu og FH súrara liðið. Seinni háfleikur byrjaði fjörlega en Ída Marín átti skot í stöngina og hélt maður að það gæti ekki annað verið en að FH myndi koma einu marki að í það minnsta. Það gerðist ekki en FH átti eftir að tökunum á leiknum. Heimakonur áttu mýmörg færi í öllum regnbogans litum og ef það var ekki Tinna Brá sem varði þá var boltanum spyrnt framhjá úr dauðafærum. Valskonur náðu í smá kraft í lok leiks og þjörmuðu að FH-ingum án þess að skapa nóg af færum. Leikurinn endaði því 1-1 og FH getur verið mjög pirrað með það hvernig farið var með færi og stöður. Atvik leiksins Ég ætla að velja hér eina af markvörslunum sem Tinna Brá átti í dag. Hún gerðist á 55. mínútu. Nia Christopher fékk þá boltann á markteigslínunni, alein, náði að koma honum fyrir sig og lét skotið ríða af. Tinna Brá nýtti alla sína sentimetra til að slá boltann í horn. Stjörnur og skúrkar Langbesti leikmaður vallarins var markvörður Vals Tinna Brá Magnúsdóttir. Hún varði níu skot í dag og greip vel inn í þegar á þurfti að halda. Hún sagði í viðtali við blaðamann eftir leik að það hafi verið allt í lagi að standast orrahríðina sem var á mark Vals. Hún hafi verið algjörlega róleg og nefndi einnig að stigið sem þær fengu hafi verið gríðarsterkt. Tinna Brá Magnúsdóttir átti frábæran dag.Vísir / Diego Skúrkarnir verða síðan að vera sóknarmenn FH, sem voru margir, sem nýttu ekki nema eitt færi í dag. Færin voru mjög góð sem fóru forgörðum. Umgjörð og stemmning Kaplakriki skartaði sínu fegursta, umgjörðin til fyrirmyndar og þeir áhorfendur sem létu sjá sig létu vel í sér heyra. Dómarinn Hreinn Magnússon átti ekki í miklum erfiðleikum í dag. Þægilegur leikur að dæma og ekki mikið af vafaatriðum. Matthías: „Ég sá annað mark í loftinu hefðum við spilað aðeins lengur“ Þjálfari Vals, Matthías Guðmundsson, gat verið ánægður með að hafa fengið stig í Kaplakrika í dag miðað við það hvernig leikurinn þróaðist. „Það er gott fyrirfram að koma hingað og ná í eitt stig. Mér fannst við bera aðeins of mikla virðingu fyrir þeim svona fyrstu 20 mínúturnar. Svekkjandi mark að fá á sig úr horni, eins og er alltaf að fá á sig mark úr horni. Mér fannst svo orkan vera okkar megin í lokin og ég hefði alveg verið til í 10 mínútur í viðbót. Þá hefðum við tekið þennan leik en eins og ég segi þá er ekki auðvelt að koma hingað og ná stigi. Við lögðum mikið í þennan leik og lokuðum vel á þær. Þær sköpuðu sér eitthvað af færum en þær voru ekki að fá eins mikið og þær eru vanar. FH skorar að meðaltali þrjú mörk í leik en við erum að fá á okkur fá mörk, erum að búin að fá á okkur tvö mörk í síðustu fimm leikjum. Það er erfitt að skora hjá okkur.“ Á Tinna Brá ekki mikinn þátt í því að erfitt sé að skora á Val? „Hún var frábær í kvöld. Ef maður er markvörður þá get ég ímyndað mér það að þeir undirbúi það að koma í Kaplakrika og hafa mikið að gera. Hún stóð það allt af sér.“ Mathíasi fannst það frábær spurning um hvað stigið gæfi Valsliðinu. „Eins og ég hef sagt þá koma ekki allir hingað og ná í stig. Ég hef svo verið að tönglast á því í viðtölum að mér finnst við hafa átt að fá fleiri stig í sumar og við erum eitt af fáum liðum á þessum tímapunkti að hafa verið inn í öllum leikjum sem við höfum spilað. Það er aldrei verið að rúlla yfir okkur og það er jákvætt.“ Hvað hefur þá vantað upp á að stigin væru fleiri? „Það vantar að skora mörk en ég sá fyrir mér að við vorum kannski ekki að fara að skora mörg mörk í kvöld. Eitt átti að duga. Það hefði verið hið fullkomna plan. Ég sá annað mark í loftinu hefðum við spilað aðeins lengur.“ Besta deild kvenna FH Valur