Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. júlí 2026 23:32 Diego Armando Maradona skoraði tvö af umtöluðustu mörkum HM-sögunnar í leiknum á móti Englandi í átta liða úrslitum HM í Mexíkó 1986 en þá unnu Argentínumenn Englendinga í bláu búningunum sínum. Getty/Jean-Yves Ruszniewski/Archivo El Grafico Spennan er að magnast fyrir undanúrslitaleik Englands og Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta og nú vitum við í hvernig búningum liðin spila í þessum risaleik á miðvikudagskvöldið. Argentínumenn vildu og fengu að spila í lukkubúningi sínum. Enska landsliðið mun leika í hvítum heimatreyjum sínum en ríkjandi heimsmeistarar Argentínu verða í dökkbláum útivallarbúningi sínum, með svörtum stuttbuxum og sokkum. Þeir hafa aðeins klæðst dekkri búningnum einu sinni á mótinu, í 3-1 sigri sínum gegn Jórdaníu í riðlakeppninni. Argentína hefur samt notið velgengni í útivallarbúningi sínum gegn Englandi á fyrri heimsmeistaramótum og trúa Argentínumenn því sjálfir að þetta sé lukkubúningurinn á móti Englendingum. 🚨 𝗡𝗘𝗪: Argentina officially REQUESTED to play with their away shirt vs. England.They played wearing their away shirt in the 1986 World Cup, when Argentina beat England.— @gastonedul pic.twitter.com/v1MKSzWL57— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 13, 2026 Þeir unnu enska landsliðið 2-1 í átta liða úrslitum árið 1986, þar sem Diego Maradona skoraði markið þar sem hann notaði „hönd guðs“ eins og hann sagði sjálfur. Argentínumenn tryggðu sér einnig sigur í sama varabúningi í vítaspyrnukeppni í 16-liða úrslitum gegn gömlum erkifjendum sínum á mótinu í Frakklandi árið 1998. Heima- og útivallarbúningunum var víxlað árið 2002 fyrir leik þeirra í riðlakeppninni í Japan, þar sem England vann 1-0 sigur í rauðu á meðan Argentína klæddist sínum hefðbundna röndótta búningi. Fjölmiðlar í Argentínu hafa greint frá því að liðið hafi óskað eftir því að klæðast útivallarbúningnum frekar en sínum venjulega ljósbláa og hvíta búningi í undanúrslitaleiknum á miðvikudagskvöld. FIFA vill helst að hvert lið klæðist aðalbúningi sínum, en ef möguleiki er á að litirnir séu of líkir mun sambandið fylgja skrefum til að tryggja að viðunandi litamunur náist. Alþjóðaknattspyrnusambandið reynir einnig að tryggja að andstæður séu á milli dökkra og ljósra búninga í þágu stuðningsmanna með litblindu. England tryggði sér sæti í undanúrslitum með 2-1 sigri gegn Noregi í framlengingu á laugardag, á meðan Argentína vann dramatískan 3-1 sigur á tíu leikmönnum Sviss, einnig í framlengingu, á sunnudag. ¿CÁBALA ARGENTINA? 🇦🇷 La Selección Argentina le solicitó a la FIFA usar el uniforme azul para enfrentar a Inglaterra 🏴 Como en 1986 en el Estadio Azteca… pic.twitter.com/l2JwUnyGkC— Estadio Deportes (@EstadioDxts) July 13, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Bellingham sendi sára Norðmenn heim Fótbolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Fleiri fréttir Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjör: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Tekinn við króatíska landsliðinu á ný Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékklandi Häcken selur Fanneyju Ingu til Vålerenga Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Lést aðeins nokkrum vikum eftir að hann var rekinn úr hópi HM-dómara Breyttu nafninu á flugvél norska liðsins í „Ro Ro Ro Ro Airlines“ United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Sjá meira