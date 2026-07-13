Fótbolti

Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Diego Armando Maradona skoraði tvö af umtöluðustu mörkum HM-sögunnar í leiknum á móti Englandi í átta liða úrslitum HM í Mexíkó 1986 en þá unnu Argentínumenn Englendinga í bláu búningunum sínum.
Diego Armando Maradona skoraði tvö af umtöluðustu mörkum HM-sögunnar í leiknum á móti Englandi í átta liða úrslitum HM í Mexíkó 1986 en þá unnu Argentínumenn Englendinga í bláu búningunum sínum. Getty/Jean-Yves Ruszniewski/Archivo El Grafico

Spennan er að magnast fyrir undanúrslitaleik Englands og Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta og nú vitum við í hvernig búningum liðin spila í þessum risaleik á miðvikudagskvöldið. Argentínumenn vildu og fengu að spila í lukkubúningi sínum.

Enska landsliðið mun leika í hvítum heimatreyjum sínum en ríkjandi heimsmeistarar Argentínu verða í dökkbláum útivallarbúningi sínum, með svörtum stuttbuxum og sokkum.

Þeir hafa aðeins klæðst dekkri búningnum einu sinni á mótinu, í 3-1 sigri sínum gegn Jórdaníu í riðlakeppninni.

Argentína hefur samt notið velgengni í útivallarbúningi sínum gegn Englandi á fyrri heimsmeistaramótum og trúa Argentínumenn því sjálfir að þetta sé lukkubúningurinn á móti Englendingum.

Þeir unnu enska landsliðið 2-1 í átta liða úrslitum árið 1986, þar sem Diego Maradona skoraði markið þar sem hann notaði „hönd guðs“ eins og hann sagði sjálfur. Argentínumenn tryggðu sér einnig sigur í sama varabúningi í vítaspyrnukeppni í 16-liða úrslitum gegn gömlum erkifjendum sínum á mótinu í Frakklandi árið 1998.

Heima- og útivallarbúningunum var víxlað árið 2002 fyrir leik þeirra í riðlakeppninni í Japan, þar sem England vann 1-0 sigur í rauðu á meðan Argentína klæddist sínum hefðbundna röndótta búningi.

Fjölmiðlar í Argentínu hafa greint frá því að liðið hafi óskað eftir því að klæðast útivallarbúningnum frekar en sínum venjulega ljósbláa og hvíta búningi í undanúrslitaleiknum á miðvikudagskvöld.

FIFA vill helst að hvert lið klæðist aðalbúningi sínum, en ef möguleiki er á að litirnir séu of líkir mun sambandið fylgja skrefum til að tryggja að viðunandi litamunur náist.

Alþjóðaknattspyrnusambandið reynir einnig að tryggja að andstæður séu á milli dökkra og ljósra búninga í þágu stuðningsmanna með litblindu.

England tryggði sér sæti í undanúrslitum með 2-1 sigri gegn Noregi í framlengingu á laugardag, á meðan Argentína vann dramatískan 3-1 sigur á tíu leikmönnum Sviss, einnig í framlengingu, á sunnudag.

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